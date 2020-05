Daniel Radcliffe: Rückkehr nach Hogwarts

Der Junge, der überlebte, ist wieder da! Neun Jahre nach dem Kino-Start des letzten Films reist der „Harry Potter“-Darsteller zurück nach Hogwarts. Daniel Radcliffe ist Teil eines coolen Events, das sich das Harry Potter-Team rund um Autorin J.K. Rowling ausgedacht hat: eine Vorlesestunde mit Star-Besetzung, an der jeder Fan problemlos teilnehmen kann.

Stars lesen „Harry Potter und der Stein der Weisen“

Stars wie „Fantastic Beasts“-Schauspieler Eddie Redmayne, Fußballer David Beckham, Schauspielerin Dakota Fanning und natürlich Daniel Radcliffe werden für die Aktion zum prominenten Vorleser und lesen verschiedene Kapitel aus „Harry Potter und der Stein des Weisen“ vor.

Radcliffe macht den Anfang mit dem ersten Kapitel „The Boy who lived“. Der erste Band der Harry Potter-Buchreihe hat insgesamt 17 Kapitel, die Potterheads dürfen sich also noch auf weitere prominente Überraschungsbesuche freuen. Die Videos zur Vorlesestunde kann man auf Harry Potter At Home abrufen, eine neue Website für alle Harry Potter-Fans. Wer die Kapitel lieber als Hörbuch genießen möchte, kann die Audio-Version auf Spotify und Spotify Kids abspielen, jede Woche kommt eine neue Episode (auf Englisch).

