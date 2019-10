Diese Fantasy Bücher entführen dich in eine andere Welt

Ally Condie – River Gold

Es gibt etwas, das die 17-jährige Romy Blythe noch mehr möchte, als Gold aus dem Serpentine River zu graben, Rache. Romy hat geschworen, Vergeltung an den Feinden ihres verstorbenen Freundes zu üben. Während Romy ihr Baggerschiff "Lily" durch eine gefährliche Strömung steuert, muss sie festsellen, dass sie nicht allen von ihrer Crew vertrauen kann...Mindestens ein Verräter ist mir an Bord...Während Romy nicht weiß, wem sie trauen kann und wem nicht, kriegt sie raus, wer sie wirklich sein will und wie die Liebe sie verändert hat. Eines der romantischsten Fantasy Bücher des Herbstes. (Laura Wood, Harper Collins)

Ein Himmel aus Gold

Das leerstehende herrschaftliche Anwesen Cardew zieht Lou magisch an. Die 17-jähirge schleicht sich unbemerkt in die alte Bibliothek und verliert sich in den Büchern. Eines Tages wird sie von den Besitzern überascht. Die reichen Geschwister Robert und Caitlin laden sie zu einem rauschenden Fest ein. Das eröffnet Lou eine nie gekannte Welt – voller Glamour und Cocktailpartys. Und Robert findet Lou immer attraktiver und interessanter. Doch wie fühlt der reiche Erbe der längst vergangenen Dynastie? (Laura Wood, Harper Collins, 18 Euro)

Rulantica

Aquina hat sich schon immer anders gefühlt, als die Meermenschen auf Rulantica. Und dann das: Kurz nach ihrem zwölften Geburtstag erfährt sie dass sie einen Zwillingsbruder hat, einen Menschenjungen. Der befindet sich in großer Gefahr! Mats wuchs in einem Waisenhaus auf und ahnt noch nichts von dem Abenteuer, dass ihm mit Aquina bevorsteht. Mit ihrem Zusammentreffen erfüllen die zwei eine jahrhundertealte Prophezeihung der nordischen Götter. Ihr Schicksal ist ungewiss, entweder sie retten die gesamte Inselwelt Rulanitca oder sie wird untergehen. (Band 1, von Michael Hanauer, Coppenrath, 15 Euro)

Rising, Terra #2 (Jennifer Alice Jager, Arena)

Während auf der ganzen Welt Naturkatastrophen herrschen, beschuldigen sich die Regierungen gegenseitig. Doch vier Jugendliche finden heraus, wer wirklich hinter den Angriffen steckt: Terra Mater – Mutter Erde höchstpersönlich. Addy, Younes, Liam und Ayumi trennen ganze Kontinente voneinander, doch das Schicksal der Welt vereint sie. Nur gemeinsam können sie den alles entscheidenden Kampf für die Menschheit aufnehmen… (von Jennifer Alice Jager, Arena, ca. Rising, Terra#2 ab 18.11., Awakening Terra#1 bereits erhältlich, 12 Euro)

Das gestohlene Herz der Anderwelt

Allison halt absolut nichts von Elfen. Jetzt soll sie das Sterben eines ganzen magischen Reichs verhindern. Sie ist die Auserwählte, der Schlüssel, um die Regenpforte für immer zu schließen, sobald das Herz der Anderwelt wieder an seinem Platz ist. Dabei muss Alison sich auch im ihre eigenes Herz kümmern… Es scheint sich nicht zwischen dem gut aussehenden Wächter Finn und dem dunklen Prinzen entscheiden zu können. (von Sandra Regnier, Carlsen, ca. 9 Euro)

Der letzte Magier von Mahnhatten

Seit Jahrhunderten herrscht Krieg zwischen zwei Fraktionen von Magieren. Die einen haben sich dem mächtigen Orden Ortus Aurea angeschlossen, die anderen führen ein Schatten-Dasein im Untergrund. In diesem Untergrund lebt auch Esta, eine junge Diebin, die von ihrem Mentor ins New York des Jahres 1901 geschickt wird. Ihr Auftrag ist es, ein Buch zu steheln, das als Waffe gegen den Orden Ortus Aurea gelten soll. Sie schließt sich einer Gruppe von Magiern an, um ihr Ziel zu erreichen. Sie ahnt, dass die jeden in der Vergangenheit betrügen muss, um die Zukunft zu retten! (von Lisa Maxwell, Knaur, ca. 17 Euro)

Strange the Dreamer: Der Junge, der träumte

Lazlo Strange ist super neugierig und liebt es, Geheimnissen auf den Grund zu gehen. Am allerbesten findet er es, wenn er dabei auch noch Abenteuer erlebt – allerdings nicht im real Life, sondern in Büchern. Am allerliebsten träumt er sich in die Geschichten über die sagenumwobene Stadt Weep. Um diesen Ort ranken sich zahlreiche Geheimnisse, die schier unergründlich scheinen. Als eines Tages Freiwillige für eine Reise nach Weep gesucht werden, ist Lazlo sofort dabei. Endlich will er selbst sein eigenes Abenteuer erleben. Wird sein größter Traum nun endlich Wirklichkeit?... (von Laini Tylor, Band 1, Fischer, 15 Euro)