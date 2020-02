"Harry Potter": Wir wollen Hogwarts zurück!

Erst kürzlich hat Robert Pattinson verraten, wie das Arbeiten am "Harry Potter"-Set so war. Viele Fans vermissen die alten Zeiten und wünschen sich nichts sehnlicher, als eine neue Verfilmung der berühmten Bücherreihe. Angeblich ist aktuell sogar auch schon eine neue Doku zu "Harry Potter" in Arbeit – immerhin etwas! Zum Glück überraschen uns die Schauspieler selbst auf Instagram regelmäßig mit kleinen Reunions, süßen Anekdoten oder lustigen Throwback-Bildern von ihrer Zeit in der Zauberwelt. Einer der "Harry Potter"-Darsteller hat jetzt sogar seine alte Zauberschule "Hogwarts" besucht …

Matthew Lewis aka Neville Longbottom wieder in Hogwarts

In Hogwarts war Neville Longbottom eigentlich immer der Außenseiter und Tollpatsch. Fans sind sich außerdem einig, dass Matthew Lewis optisch definitiv die größten Veränderungen des "Harry Potter"-Casts hingelegt hat! Der Schauspieler hat jetzt ein Foto auf Instagram gepostet, welches seine Fans zum Ausrasten gebracht hat: Neville Longbottom ist zurück in Hogwarts! Matthew Lewis hat nämlich die Universal Studios in Orlando, Florida besucht, wo die Kulisse der Zauberschule steht. Natürlich hat es sich der Schauspieler nicht nehmen lassen ein Foto vor dem Schloss zu machen. Zu seinem Post schrieb er: "Ein Sturm zieht auf Harry." Ob er damit wirklich nur die dunklen Wolken meint oder seine Caption sogar ein versteckter Hinweis ist, diskutieren die Fans fleißig in den Kommentaren. In einem Punkt sind sich jedoch alle einig: Das Bild ist Legen – (wartet kurz) – DÄÄÄÄR, Legendär!

