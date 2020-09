„Hogwarts Legacy“: Alle Infos zum neuen Harry Potter-Spiel

Open-World-Spiel für „Harry Potter“-Fans

„Hogwarts Legacy“ ist ein Open-World-Rollenspiel, in dem Einzelspieler eine offene Zauberwelt entdecken können. Als Schüler an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei müssen sie Herausforderungen bewältigen und Missionen erfüllen. Nur wer im Unterricht aufpasst und mit seinem Zauberstab umgehen kann, wird die Duelle gegen andere Zauberer und böse Kreaturen für sich entscheiden können. „Hogwarts Legacy“ spielt im 19. Jahrhundert, also nicht nach dem Ende der "Harry Potter"-Bücher, sondern viele Jahre vor Harrys Geburt. Es bietet den Spielern die Möglichkeit, ganz neue Geheimnisse der Zauberwelt aufzudecken. Dank des Rollenspiel-Gameplays schreiben die Spieler ihre eigene Geschichte fernab von Harry Potter, Ron Weasley & Co. Autorin J. K. Rowling war an der Entstehung des neuen Spiels nicht direkt beteiligt.

„Hogwarts Legacy“: Der Trailer zum Game

Der „Hogwarts Legacy“-Trailer gibt einen ersten Einblick ins Spiel und zeigt vielversprechende und magische Szenen. Als Hogwarts-Schüler kann man auf Hippogreifen fliegen, mysteriöse Orte wie den verbotenen Wald erkunden oder im Kampf gegen furchteinflößende Trolle sein Können beweisen.

Wann kommt „Hogwarts Legacy“ raus?

Der genaue Release-Termin ist noch nicht bekannt, „Hogwarts Legacy“ wird aber auf jeden Fall 2021 erscheinen. Zu kaufen gibt es das Action-Spiel von Warner Bros. Games dann für PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PC, Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One.

