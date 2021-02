"Powerpuff Girl": Neue Serie in Produktion!

"Powerpuff Girls": Neue Serie in Auftrag gegeben

"Süß wie Zucker, scharf wie Pfeffer und bunt wie lauter schöne Sachen", so startet das Intro der "Powerpuff Girls", welches echte Fans sicher niemals vergessen werden. Das Motto von vielen Serien-Produzenten heißt aktuell wohl auch: aus alt mach neu. Nachdem bereits einige Disney-Klassiker eine Realverfilmung bekommen haben und auch die ersten Bilder vom Set des "iCarly"-Reboots veröffentlicht wurden, gibt es jetzt eine freudige Neuigkeit für alle Fans der "Powerpuff Girls". Die Serie wurde soeben vom "Riverdale"-Sender "The CW" in Auftrag gegeben – und das wird euch erwarten:

"Powerpuff Girls": So wird die Realverfilmung

"Die Powerpuff Girls" gehörten zu einer der erfolgreichsten Serien auf "Cartoon Network". Die Superhelden-Kids Blossom, Bubbles und Buttercup haben von 1998 bis 2005 gegen das Böse gekämpft. Aus der Animationsserie soll jetzt eine Realverfilmung gemacht werden. Bereits im August 2020 gab es erste Gerüchte zu der Neuverfilmung der Serie, jetzt ist es endlich so weit. Die neue "Powerpuff Girls"-Serie basiert auf dem Cartoon-Vorgänger. Die drei Schwestern sind mittlerweile erwachsen und haben ihre Superheldenkarriere an den Nagel gehängt. Um erneut das Böse zu bekämpfen, müssen sie jedoch wieder zusammenfinden. Wir sind sehr gespannt, wie das aussehen wird. Noch gibt es leider keine News zu den Darstellern, ABER wir hätten da schon eine Idee für den Cast … 😂 🙈

