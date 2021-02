"Gossip Girl"-Stars im Reboot zu sehen?

Schon seit 2019 ist klar, dass "Gossip Girl" neu verfilmt werden soll. Die Produktion und Planung des Reboots hat einige Zeit gedauert. Jetzt ist jedoch schon klar, wie der neue Cast der beliebten Kultserie aussehen wird, denn in der Neuauflage von "Gossip Girl" wird vieles anders. Fans hoffen natürlich weiterhin, dass sie einen der Serien-Lieblinge im Reboot wiedersehen werden. Bisher ist dazu noch nicht wirklich viel bekannt, aber es gibt gute Neuigkeiten für alle Fans: Ein Serien-Favorit hat jetzt in einem Interview bestätigt, dass ER gerne wieder zu "Gossip Girl" zurückkehren würde und wir würden dieses Comeback extrem feiern!

Ed Westwick über die Rückkehr von Chuck Bass: "Ich würde niemals nein sagen!"

Chuck Bass war einer der extravagantesten Charaktere in "Gossip Girl". Er hat gerne für Ärger gesorgt, polarisiert und versucht die Liebe seines Lebens, Blair Waldorf, zu erobern. Darsteller Ed Westwick wurde in seinem Interview mit "Access Hollywood" zu seinem neuen Film "Me You Madness" auch gefragt, was er von dem "Gossip Girl"-Reboot hält: "Ich finde, das ist eine ziemlich coole Idee. Es ist etwas ganz Eigenes und ich wünsche allen nur das Beste. Ich bin sehr gespannt zu sehen, was sie daraus machen. Ich bin in Kontakt mit den Produzenten der Serie, weil ich ihnen Glückwünsche ausrichten wollte. Ich weiß, dass sie aufgeregt sind." In Kontakt mit den Produzenten? Sehen wir Chuck Bass in der neuen "Gossip Girl"-Serie etwa wieder? "Ich würde niemals nein sagen, aber aktuell gibt es noch nichts zu verkünden", ergänzt Ed Westwick. Ok, wem müssen wir schreiben, damit das passiert? Wir sind uns nämlich ziemlich sicher, dass Fans sich über bekannte Gesichter freuen würden – vor allem "Gossip Girl"-Ikone Chuck Bass!

