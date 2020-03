„Gossip Girl“ kehrt auf die TV-Bildschirme zurück!

Es gab wirklich fast niemanden, der um die wohl beliebteste Clique Manhattans herumkam. 6 Jahre lang begleiteten wir Serena, Blair, Dan & Co, beim Intrigen spinnen, Partys machen und Erwachsenwerden. Als 2012 bekannt wurde, dass die Serie abgesetzt wird, war dies wohl einer der traurigsten Tage aller Zeiten für alle „Gossip Girl“-Fans. Doch unsere Gebete wurden erhört und schon Anfang letzten Jahres wurde bekannt gemacht, dass „Gossip Girl“ neu verfilmt wird.

„Gossip Girl“-Reboot startet noch dieses Jahr

Nach mittlerweile mehr als 8 Jahren Bildschirm-Abstinenz kehrt nun die nächste Generation zurück an die Constance Billard. Was diesmal neu sein wird: Die sozialen Medien erobern die Welt der Upper East Side und sorgen für noch mehr Gerüchte und Drama als in der Original-Serie. Die wichtigsten Facts zu „Gossip Girl" findet ihr übrigens hier. Für die erste Staffel des Reboots sind bis jetzt 10 Folgen geplant. Einen genauen Starttermin für Deutschland gibt es noch nicht. In den USA startet der Reboot allerdings noch in diesem Jahr auf HBO Max.

„Gossip Girl“: Das sind die Nachfolger von Serena, Blair & Co

Ja, wir wollen ehrlich sein: Die Fußstapfen in die die Nachfolger von Serena, Blair & Dan treten sind verdammt groß! Trotzdem können auch wir es kaum mehr abwarten, bis die Fortsetzung endlich im TV läuft! Wie jetzt bekannt wurde, wird Schauspielerin Emily Alyn Lind, die mit Serien wie „Code Black“ oder „Revenge“ bekannt wurde, im „Gossip Girl“-Reboot die Rolle der Audrey spielen. Über die Serienfigur Audrey wissen wir bis jetzt, dass sie schon länger in einer festen Beziehung ist, sich allerdings frägt, ob das Leben ihr nicht noch mehr zu bieten hat. Wie TVLine berichtete, sollen außerdem noch die Schauspielerin Whitney Peak aus "The Chilling Adventures of Sabrina", Eli Brown bekannt aus „Pretty Little Liars: The Perfectionists“, Johnathan Fernandez, der durch seine Rolle in „Lethal Weapon“ bekannt wurde und auch der Broadway-Darsteller Jason Gotay, zum „Gossip Girl“-Cast gehören.

„Gossip Girl“: Gibt es ein Comeback der Original-Charaktere?

Obwohl sich die Fortsetzung um eine neue Clique drehen wird, brennt den Fans natürlich immer noch eine Frage unter den Nägeln: Wird es ein Comeback der Original-Charaktere geben?! Neben vielen Spekulationen wird eine Schauspielerin sicher wieder am Set mit dabei sein: Kristen Bell wird „Gossip Girl“ ein erneutes Mal ihre Stimme leihen. Jedoch ist auch „Gossip Girl“-Urstein Chace Crawford einem Comeback nicht abgeneigt und witzelte in der Talk-Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen": „Vielleicht könnte ich in der Neuauflage einen Vater spielen." Auch Leightoon Meester, die die Rolle der Blair Waldorf spielte, wäre offen für einen Gast-Aufritt. Aber Original hin oder her – wir sind uns jetzt schon sicher, dass uns die Neuauflage von „Gossip Girl“ mindestens genauso süchtig machen wird, wie das Original! 💋

