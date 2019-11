Neuverfilmung von "Gossip Girl"

Als es im Februar hieß: "Gossip Girl" wird neu verfilmt, konnten Fans der Serie ihr Glück kaum fassen. Der Streamingdienst HBO Max gab damals die offizielle Bestellung eines Reboots von "Gossip Girl" bekannt. Dabei ist nicht die Rede von einer Fortsetzung der beliebten Serie, sondern eher von einem Neustart. Dass Serien ein Remake oder Reboot erleben, kommt heutzutage heufiger vor. So wurde High School Musical zur Serie. Auch da war die Freude bei den Fans groß. Als bei Gossip Girl feststand, dass sie neu verfilmt werden soll, wurden sogar die damaligen Darsteller der beliebten Serie angefragt. Damit stieg die Spannung der Serien-Junkies ins Unermessliche. Seitdem stellen sich "Gossip Girl" Fans nur noch die eine Frage: wird mein Liebling in der neuen Serie dabei sein? Lange schien es darauf keine Antwort zu geben, doch jetzt wurde offiziell verkündet, dass dieses Serien-Urgestein am Start sein wird...

Kristen Bell lieh "Gossip Girl" 6 Staffeln lang ihre Stimme Getty Images

Kristen Bell kehrt zurück zu Gossip Girl

Jep, ihr habt richtig gelesen. Kristen Bell ist die erste Schauspielerin, die offiziell für das Reboot bestätigt wurde. Ihr wisst gerade nicht wirklich, wer das ist? Dann helfen wir euch hier gern mal auf die Sprünge. Sie ist nämlich nicht vor der Kamera zu sehen, sondern leiht im Original ihre Stimme dem Hauptcharakter. Sie steckt hinter "Gossip Girl" und hat uns bereits sechs Staffeln mit den wichtigsten Gerüchten über die Elite der Upper East Side von New York versorgt. Jetzt bestätigte sie auch beim Reboot am Start zu sein. Wir finden´s mega und sind gespannt, welchen bekannten Stimmen wir noch lauschen dürfen. Dass Schauspieler

