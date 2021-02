„The Vampire Diaries“-Fans konnten letztens aufatmen, als bekannt wurde, dass Damon, Stefan und Elena im Spin-Off „Legacies“ zurückkehren! Das ließ natürlich die Herzen aller Fans höherschlagen! Bis heute halten sich auch Gerüchte über neue Folgen von „The Vampire Diaries“. Darauf müssen wir wohl noch lange warten – aber bis dahin haben wir 10 Mystery-Serien für euch, die euch solange unterhalten!

Pretty Little Liars

Kommt auch ganz ohne Vampire aus: "Pretty Little Liars" Warner Bros.

Weniger übernatürlich, dafür mit umso mehr Mystery, geht es bei „Pretty Little Liars“ ab. Sieben Staffeln hat die Serie, die sich um eine Gruppe von Freund*innen dreht, die dem Verschwinden ihrer Freundin, Alison, auf die Spur kommen wollen. Die Serie war ein Riesenerfolg und inzwischen ist sogar ein Reboot der Serie bestätigt! Bis dahin könnt ihr euch alle Staffeln des Originals bei Netflix anschauen.

Once Upon A Time

„Once Upon A Time” vermischt die Märchenwelt mit der knallharten Realität – und tut das mit einem sehr guten Cast und interessanten Storylines! Die Show dreht sich um Emma Swan und ihren Sohn Henry. Was Emma zu Beginn der Serie nicht weiß: Sie ist die Tochter von Schneewitchen und Prinz Charming! Ja, DEM Schneewitchen! Die Serie lief von 2011-2018, alle Staffeln könnt ihr euch auf Disney Plus anschauen.

The Magicians

Mit fünf Staffeln ist auch „The Magicians“ eine bereits abgeschlossene Serie – auf neue Folgen müsst ihr also nicht ewig warten und könnt die Serie in aller ruhe bingen! Es gibt sogar einen Hauch von „Harry Potter“-Vibes, denn die Serie dreht sich um Quentin Coldwater und dessen Freund*innen, die am Brakebills College for Magical Pedagogy ein Studium der Magie beginnen! Dass diese Welt nicht nur schön ist, sondern große Gefahren birgt, erfährt Quentin sehr schnell. Die ersten vier Staffeln gibt’s zum Streamen auf Amazon Prime.

Supernatural

Unfassbare 15 (!) Staffeln hat die Mystery-Serie mit Dämonen-Jägern Dean und Sam Winchester nun schon auf dem Buckel. Die Serie endete erst kürzlich und wird schon jetzt schmerzlich von Fans vermisst! Die Beiden Brüder nehmen es im Laufe der Serie mit Dämonen, Geistern, Hexen und sogar Engeln und Göttern auf! Langeweile kommt über die ganzen Staffeln also keine auf. Bei Amazon Prime könnt ihr die ersten 14 Staffeln bereits schauen – bis ihr damit durch seid, gibt’s vielleicht schon Staffel 15 beim Streaming-Dienst.

Buffy – Im Bann der Dämonen

Die Kultserie „Buffy – Im Bann der Dämonen“ ist schon ein paar Jahre alt, hat aber nichts von ihrem Charme verloren! Die Serie hat damals (1997) mit einigen Klischees des Horror-Genres aufgeräumt. So ist das „kleine Blondchen“ Buffy ganz und gar nicht wehrlos, sondern die „Jägerin“, die es mit Vampiren und Dämonen aller Art und Größe aufnimmt. Alle 7 Staffeln kannst du dir bei Amazon Prime ansehen.

The Chilling Adventures Of Sabrina

Gruselig und absolut sehenswert: "The Chilling Adventures of Sabrina" Netflix

Vielleicht kennen manche von euch zufällig die Sitcom „Sabrina – Total verhext“? Damit hat diese Serie aber so rein gar nichts zu tun! 😃 Außer den Charakteren, aber die beruhen eh alle auf dem Comic „Sabrina the Teenage Witch“. Und genau darum geht es auch: Sabrina ist eine Hexe, wie alle Frauen in ihrer Familie und muss sich mit anderen Hexen, Geistern und dem Teufel selbst herumärgern! Die Serie ist stellenweise ziemlich gruselig, aber mindestens genauso unterhaltsam! Du kannst dir alle bisher erschienenen Folgen bei Netflix reinziehen.

Sleepy Hollow

Die Serie „Sleepy Hollow” beruht auf der Kurzgeschichte „Die Sage von der schläfrigen Schlucht“ (im Englischen: „The Legend of Sleepy Hollow“). Vor über 20 Jahren gab es dazu auch einen Film mit Johnny Depp! Damit hat die Serie aber nichts zu tun. Ichabod Crane, der Protagonist von der Kurzgeschichte, erwacht nach seinem Tod im Jahr 1781 im Amerika der Neuzeit. Leider erwacht mit ihm auch der kopflose Reiter, der ihm schon damals das Leben zur Hölle gemacht hat! Nun ist es an ihm und der Polizistin Abbie Mills, den Reiter und alle anderen übernatürlichen Kreaturen aufzuhalten. Die erste Staffel zum Reinkommen gibt’s auf Joyn.

Riverdale

Der Mystery-Hit auf Netflix: "Riverdale" Netflix

Ähnlich wie „The Chilling Adventures of Sabrina” basiert auch “Riverdale” auf einem Comic. Und genau wie auch bei Sabrina, ist die Adaption um einiges düsterer, als das Original! Es gibt vielleicht keine Vampire und Werwölfe, dafür hat die Serie ihre eigenen übernatürlichen Momente und mehr als genug Dramen, um die Fans bei der Stange zu halten. Gerade erst ist die fünfte Staffel in Deutschland angelaufen, die du dir (wie auch die restlichen Staffeln) bei Netflix anschauen kannst.

True Blood

Den „Vampire Diaries“ am nächsten kommt wohl „True Blood“! Denn auch hier haben Vampire die Hauptrollen. Allerdings unterscheidet sie mehr als genug, um auch krasse „Vampire Diaries“-Fans nicht zu langweilen! Die Serie dreht sich um die Kellnerin Sookie, die Gedanken lesen kann und Bill, einem Vampir. Und nein, mit „Twilight“ hat der weitere Storyverlauf nichts zu tun! 😃 Auf Sky gibt’s alle sieben Staffeln.

The Originals

Erfolgreiches Spin-Off: "The Originals" Warner Bros.

Und natürlich darf das erste Spin-Off der „Vampire Diaries“ nicht fehlen! In „The Originals“ dreht sich alles um die Familie Mikaelson. Klaus, bekannt aus „Vampire Diaries“ und seine Familie, versuchen die Kontrolle über New Orleans zurückzuerlangen. Dass das kein Spaziergang wird, war klar! In fünf Staffeln könnt ihr der Familie Mikaelson zuschauen – nur leider gibt es die Serie aktuell nicht als Stream, sondern nur zu kaufen. Einen echten Fan schreckt das aber wohl nicht ab! 😊