"The Vampire Diaries"-Lieblinge zurück auf unseren Bildschirmen

Zuletzt gab es ja erst etwas Verwirrung um neue Folgen von "The Vampire Diaries". Jetzt wurde aber bestätigt, dass unsere Lieblinge der Serie ein Comeback geben, und zwar in dem Spin-Off "Legacies"! Die Serie spielt in der Salvatore Boarding School for the Young & Gifted, die von Caroline und Alaric gegründet wurde, damit ihre Töchter lernen können, ihre Magie zu kontrollieren.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"The Vampire Diaries" als Musical in "Legacies"

In der dritten Folge von Staffel 3 wird es ein Musical geben bei "Legacies" und zwar: "Salvatore: The Musical"! Die Schüler werden darin die Geschichte über die Gründung ihrer Schule erzählen. Da dürfen Lieblinge wie Damon, Stefan, Elena und natürlich Caroline nicht fehlen! Leider werden dafür aber nicht Ian Somerhalder, Paul Wesley und Nina Dobrev an der Schule auftauchen (hier kannst du herausfinden wie alt die Charaktere und Schauspieler von "The Vampire Diaries" sind). Aber die Schüler machen das bestimmt auch super und immerhin gibt es so auch mal wieder etwas "Neues" von "The Vampire Diaries". 😊

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->