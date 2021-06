"iCarly": Emotionaler Abschied in der Serie

"iCarly" Abschied: Warum ist Sam Puckett nicht in der Serie?

Am 17. Juni soll "iCarly" in Amerika auf "Paramount+" starten. Fans freuen sich riesig über die große Reunion der Nickelodeon-Serie und feiern es extrem Lieblinge wie Miranda Cosgrove (Carly), Nathan Kress (Freddie) und Jerry Trainor (Spencer) wiederzusehen. Schon der erste Trailer zu "iCarly" hat gezeigt, wie krass sich die Serie verändert hat. Die Stars sind erwachsen, haben ein neues Leben und auch neue Freunde. Vor allem für Hauptrolle Carly Shay hat sich viel verändert, denn ihre ehemalige BFF Sam Puckett (Jenette McCurdy) wird in der neuen Serie fehlen. Der "iCarly"-Star hat ihre Karriere beendet und ist demnach nicht im Reboot dabei. Wie soll das in der Reunion funktionieren? Freddie, Carly und Sam waren doch unzertrennlich! "Carly"-Darstellerin Miranda Cosgrove hat jetzt verraten, dass es einen emotionalen Abschied in der Serie geben wird.

So erklärt "iCarly" das Fehlen von Sam Puckett in der Serie

Seien wir mal ehrlich: Irgendwie wäre es strange gewesen, wenn das Fehlen von Sam Puckett in "iCarly" gar kein Thema wäre. Deshalb haben sich die Serien-Macher einen emotionalen Abschied für die Rolle überlegt. Nicht nur einmal, sondern gleich öfter, wie Miranda Cosgrove im Interview mit "Entertainment Weekly" verraten hat: "Wir werden definitiv viel auf die Beziehung mit Sam eingehen und wo Sam eigentlich ist schon in der ersten Folge. Danach erwähnen wir sie immer mal wieder während der Staffel. Es wird also definitiv aufgeklärt." Wir sind wirklich sehr gespannt, welche Geschichte sich dahinter verbirgt. In dem "iCarly"-Reboot hat die Hauptdarstellerin jedoch eine neue BFF mit dem Namen Harper (Laci Mosley). Sie ist Carlys Mitbewohnerin und will Stylistin werden. Auch das Dating-Leben der Girls wird eine große Rolle spielen. Nach einer langen Beziehung ist Carly wieder Single und "bereit" fürs Dating-Leben, während ihre BFF Harper bisexuell ist und ein ebenfalls interessantes Dating-Leben haben soll. Wir sind sehr gespannt!

