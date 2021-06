"iCarly": Erster Trailer zeigt, wie krass sich die Serie verändert hat!

"iCarly": Erster Trailer zur neuen Serie öffentlich

Die Gang ist wieder zurück und es gibt den ersten Trailer zu "iCarly"! Fans waren super happy, als endlich bekannt wurde, dass die beliebte Nickelodeon-Serie ein Reboot bekommen soll und plötzlich ging alles ganz schnell. Mittlerweile ist sogar das Startdatum zu "iCarly" bekannt und jetzt gibt es erste Ausschnitte aus der neuen Serie. Die große Reunion wird in Amerika am 17. Juni auf "Paramount+" ausgestrahlt. Jetzt gibt es den ersten Trailer zur Fortsetzung von "iCarly" und der zeigt, wie krass sich die Serie verändert hat. Im Jahr 2012 beendete Carly (Miranda Cosgrove) ihre Karriere als Webstar. 2021 will sie ihr großes Comeback feiern und natürlich sind ihr Bestie Freddie (Nathan Kress) und Bruder Sprencer (Jerry Trainor) wieder dabei. Sam (Jennette McCrudy) wird leider nicht im Reboot dabei sein, der "iCarly"-Star hat mittlerweile die Karriere beendet.

Erster Trailer zeigt: So hat sich "iCarly" verändert

Der Trailer zu "iCarly" zeigt, dass sich zwar viel verändert hat, aber irgendwie auch alles ist, wie früher. Die Serien-Stars sind mittlerweile erwachsen und haben ganz andere Probleme – wie zum Beispiel Dating-Pannen. Außerdem wird es mit Carlys Mitbewohnerin Harper (Laci Mosley) und Freddies Stieftochter Millicent (Jaidyn Triplett) zwei neue Gesichter geben. Dafür Freuen sich Fans in den Kommentaren zum neuen "iCarly"-Trailer vor allem über die Dinge, die gleich geblieben sind: Die unvergessliche Titelmusik bleibt sofort im Ohr. Spencer ist immer noch genau so verrückt wie früher. Carly noch immer ein wundervolles Vorbild und Freddies Mum gruseliger als zuvor – haha! Der erste Trailer scheint Fans auf jeden Fall glücklich zu machen, die perfekte Mischung aus neu und nostalgisch. Wir können es kaum erwarten wieder in die Welt von "iCarly" abzutauchen.

