Netflix-Neuheiten im Dezember 2021

Während manche Hits im Dezember 2021 aus dem Netflix-Streaming-Programm verschwinden, rücken viele neue spannende Filme und Serien nach. Die kalte Jahreszeit lädt ein, sich auf die Couch oder ins Bett zu kuscheln und vor dem TV oder dem Laptop den einen oder anderen Film- oder Serienmarathon zu starten. Wir verraten dir, welche Neuheiten du im Dezember nicht verpassen darfst! ⤵️

Netflix-Neuheiten

"Haus des Geldes": Staffel 5: Teil 2 ab dem 3. Dezember 2021

Das epische Finale der cleversten Räuber-Bande Spaniens steht bevor. Werden Rio, Denver & Co. es schaffen, den größten Raub der Weltgeschichte über die Bühne zu bringen? Die Episodentitel von "Haus des Geldes" Staffel 5 Teil 2 geben schon einige krasse Hinweise!

"Titans": Staffel 3 ab dem 8. Dezember 2021

Die DC-Superheld*innen haben erneut keine Sekunde Ruhe, denn das Böse schläft nie. Spannende Kämpfe und viel Action erwarten dich bei "Titans"!

Élite-Kurzgeschichten: Phillipe – Caye – Felipe ab dem 15. Dezember 2021

Cayetana nimmt ihren neuen Bekannten Felipe als Lückenfüller. Und das alles nur, um über ihren Ex hinwegzukommen. Doch dann taucht der Prinz wieder in ihrem Leben auf.

"The Witcher": Staffel 2 ab dem 17. Dezember 2021

Geralt von Riva alias "The Witcher" wird wieder das ein oder andere hinterhältige Monster bekämpfen müssen und sich seinen Feind*innen im Kampf stellen. In Staffel 2 ist nun Prinzessin Ciri an seiner Seite. Wird sie die stärkste junge Zauberin im Lande?

"Emily in Paris": Staffel 2 ab dem 22. Dezember 2021

Eigentlich wollte sich Emily nach der toxischen Dreiecksbeziehung auf ihre Arbeit konzentrieren. Doch eine unerwartete Begegnung mit einem jungen Mann verändert alles.

"Don’t Look Up" ab dem 24. Dezember 2021

In dem neuen Movie spielen sehr viele bekannte Hollywood-Stars wie Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio mit, und auch Musikerin Ariana Grande ist ein Teil des Netflix-Films. Die Komödie hat schwarzen Humor und handelt von zwei Astronomen, die die Welt davon überzeugen wollen, dass ein riesiger Asteroid auf die Erde krachen wird. Doch irgendwie will ihnen keine*r so richtig zuhören …

