Miley Cyrus: So krank ist sie wirklich!

Sängerin und „Hannah Montana“-Star Miley Cyrus ging schon immer sehr offen mit ihren Emotionen um.

Um die Trauer um ihre beste Freundin machte der Star genauso wenig ein Geheimnis, wie um die Identitätskrise, die sie durch ihre Rolle in der Disney-Show als Kind hatte. Ob sie nun Support oder Hate von anderen Leuten bekam: Cyrus wirkte nach außen hin immer wie eine starke, fast schon unbesiegbare Person, die sich nichts aus negativer Presse und Stimmen machte. Nun überrascht sie Fans mit einem sehr persönlichen Geständnis: Sie hat einen Herzfehler. Wie krank der Star wirklich ist, verriet sie in ihrem eigenen Memoire.

Unter dieser Herzkrankheit leider Cyrus

In ihrem Buch „Miles to Go” verrät die Sängerin, dass sie unter sogenannter Tachykardie leidet. Das Wort bedeutet übersetzt so viel wie „Schnellherzigkeit“, also anhaltendem Herzrasen.

Menschen, die unter dieser Krankheit leiden, haben einen dauerhaft beschleunigten Puls von über 100 Schlägen pro Minute – eine ausgeprägte Tachykardie kann sogar zu 150 Schlägen pro Minute führen! Zum Vergleich: Bei einem gesunden Menschen liegt der Herzschlag im Schnitt bei 60 bis 100 Schlägen pro Minute. Die Form, unter der Cyrus leidet, sei allerdings nicht lebensbedrohlich, wie sie schreibt. Trotzdem würde die Krankheit sie im Alltag nerven. „Der Typ von Tachykardie, den ich habe, ist nicht gefährlich. Es tut mir nicht weh, aber es stört mich. Es gibt keinen Moment auf der Bühne, an dem ich nicht an mein Herz denke.“

Cyrus tut einiges für ihre Gesundheit

Um fit und gesund zu bleiben treibt Cyrus regelmäßig Sport und schwört persönlich auf Pilates. Im Jahr 2013 hat sie damit angefangen und betreibt diese Sportart bis heute. Sie ist außerdem ein großer Fan von Yoga und macht bis zu 2 Stunden am Tag verschiedene Übungen – und das sechs Tage die Woche! 😨 Wow, das nennen wir mal Einsatz! 😅 Um ihr Herz nicht weiter zu belasten, hat sich die Musikerin auch vor längerer Zeit dazu entschlossen, sich von Drogen und Alkohol fernzuhalten – und das seit 2017. Viele Stars hatten in ihrer Karriere mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen – manche sogar bis heute! Wir sind froh, dass es Cyrus trotz ihrer Krankheit gut geht und sie auf sich achtet. 💖

