Miley Cyrus: Endlich kommt "Plastic Hearts"

Für ihre Fans hat das lange Warten bald ein Ende, am 27. November wird Miley Cyrus ihr neues Album veröffentlichen. In "Plastic Hearts" hat Miley nicht nur viel Liebe sondern vor allem auch Zeit gesteckt, schon seit 2017 arbeitet sie an der EP, die eigentlich viel eher hätte erscheinen können: "Als ich die Arbeiten zu diesem Album begonnen habe, dachte ich, ich hätte alles im Griff. Nicht nur die Musik, sondern auch mein ganzes verdammtes Leben"

Krasse Veränderungen für Miley

Doch in den letzten drei Jahren kam für die erfolgreiche Sängerin alles anders. Anfang 2018 verlieren Miley und Ehemann Liam während der Waldbrände in Kalifornien ihr Zuhause, auch wenn die beiden sich selbst und ihre geliebten Tiere vor den Flammen retten konnten, verbrennt ihr ganzes Hab und Gut! Erst als die Flammen Tage später unter Kontrolle gebracht werden, können sie zurück und müssen feststellen, das von ihrer Traumvilla nur noch Schutt und Asche übrig ist. Mit ihrem Haus sind alle Erinnerungen und auch Mileys Arbeit verbrannt: "Gerade als ich dachte, das Gesamtwerk sei fertig, wurde alles ausgelöscht". Für die Hannah-Montana Darstellerin beginnt eine schwere Zeit mit vielen Veränderungen, die Miley jetzt als Gefallen betrachtet: "Die Natur zerstörte das, was ich selbst nicht loslassen konnte" verriet sie ihren Fans auf Instagram.

"Plastic Hearts" ist ein Neuanfang für Miley Cyrus

Im August 2019 trennt sich der "Wrecking Ball"-Star von Liam, ihr Leben verläuft in eine andere Richtung. Deshalb fühlen sich die "verbrannten Songs", die sich Miley zum großen Teil von Producern zurückholen konnte, nicht mehr richtig an. Doch ihre Alben sind für sie eine fortlaufende Biographie und jede davon ist ein Teil ihres Lebens, deshalb nimmt sie sich die Zeit und feilt an ihrer Musik. Jetzt sind die Arbeiten zu ihrem langersehnten Album, indem sie die Veränderungen verarbeitet hat, endlich beendet. Wenn dieses Album ein Teil ihres Buches wäre, würde Miley Cyrus es "Der Anfang" nennen...

