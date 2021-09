Krankheitserreger im Alltag: 10 Dinge die schmutziger sind, als ein Klo!

Foto: freemixer / iStockPhoto

Expert*innen empfehlen die Zahnbürste alle vier Monate durch eine neue zu ersetzen – aber hat schon mal jemand an den Zahnputzbecher gedacht, in dem die meisten Menschen ihre Zahnbürste stehen lassen? Hier finden sich meist Überreste vom Putzen, bestehend aus der Zahnpasta und Spucke. Eine Untersuchung stellte fest, dass der Becher zu den schmutzigsten Gegenständen in den meisten Bädern gehört. Rund 27% Prozent wiesen Kolibakterien auf – aber nur 5% der Toiletten. Krankheitserreger vermeiden: Es wird empfohlen die Zahnputzbecher ein bis zwei Mal in der Woche in den Geschirrspüler zu geben oder sorgfältig per Hand abgewaschen werden.