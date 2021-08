Die süßesten Insekten der Welt

Entschuldigung? Wer bist du bitte? Ist das echt? JA! Was aussieht wie ein Pokémon ist eine kleine süße Motte. Das fluffig aussehende rosa Insekt, genannt „Rosy Maple Moth“ ist ein (Nacht-)Schmetterling aus der Familie der Pfauenspinner und hat eine Vorderflügellänge von bis zu 2,5 Zentimeter – Was nicht sooo groß ist. Die Falter kommen in den USA und Kanada vor und sind nachtaktiv. Besonders ihre gelb pinke Färbung macht sie unverwechselbar.