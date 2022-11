Die süßesten Insekten der Welt: Seidenspinner

Wie der Name schon sagt, ist der Seidenspinner meist der Lieferant für… Seide – Bzw. dessen Raupe, die sich in fein gesponnen Kokons verpuppen und dann als supersüßer Schmetterling wiedergeboren werden. Dabei sehen die Schmetterlinge fast aus wie ein knuddeliges Stofftier: Kulleraugen und flauschige Behaarung verpassen ihm einen echt süßen Look. Die Insekten werden übrigens bis zu 5 Zentimeter groß (Flügelspannweite).