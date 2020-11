"Prisoners" landet in den YouTube-Trends

Wow, dieser Freitag hat es musikalisch wirklich in sich! Nicht nur Shawn Mendes und Justin Bieber veröffentlichen ihren Kollab-Song "Monster", sondern auch das Girl-Power-Duo Miley Cyrus und Dua Lipa! Ihr gemeinsamer Song "Prisoners" wurde auf YouTube in den ersten 12 Stunden fast 4 Millionen Mal aufgerufen – und landete sogar auf Platz #13 der YouTube-Trends. Das liegt nicht zuletzt an dem krassen Musikvideo ...

Miley Cyrus & Dua Lipa: Voller Blut im Musikvideo

Das Rätsel um den geheimen Dreh von Miley Cyrus und Dua Lipa Anfang Oktober wurde nun gelüftet! Die beiden Sängerinnen haben wohl das Video zu "Prisoners" aufgenommen – und es dabei ganz schön krachen lassen. Die Pop-Stars tanzen und räkeln sich in heißen Outfits und machen wild miteinander rum. In einer Sequenz sind die Girls sogar blutverschmiert zu sehen – crazy! Allerdings ist das kaum verwunderlich, denn Miley hat bei dem Musikdreh Regie geführt – und sie liebt es zu provozieren! Die Fans feiern den Track auf jeden Fall – und wir ebenfall! "Prisoners" wird auf dem neuen Album Plastic Hearts von Miley Cyrus am 27. November erscheinen.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->