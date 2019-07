Dua Lipa: Ist das ihr neuer Boyfriend?

Dua Lipa geht kurz nach Beziehungsaus auf ein Date mit diesem Male Model...

Dua Lipa (23) und Anwar Hadid (20) wirkten mehr als vertraut bei dem British Summer Time Festival in London. Die beiden tanzten und kuschelten zu der Musik im Londoner Hyde Park. Es ist wohl offensichtlich, dass Dua Lipa und Anwar Hadid kein Problem damit haben ihre Innigkeit in der Öffentlichkeit zu zeigen. Zu den Beziehungsgerüchten äußerten sich die beiden noch nicht. Denn es ist erst einige Wochen her, dass die Beauty sich von ihrem Langzeit-BF und Koch Isaac Carew getrennt hat.

Ist es etwas Festes zwischen Dua Lipa und Anwar?

Anwar Hadid ist der jüngere Bruder von den Topmodelschwestern Bella und Gigi Hadid. Anwar Hadid modelt auch und ist, wie seine Schwestern, sehr erfolgreich in dem Business. Gigi Hadid ist schon länger mit der Pop-Sängerin befreundet und deswegen wird spekuliert, ob sie die beiden verkuppelt hat. Die Beziehungsgerüchte zwischen Dua Lipa und Anwar Hadid sind jedoch nicht neu. An Anwar Hadids Geburtstagsfeier sollen die beiden, laut E!, den ganzen Abend lang gekuschelt haben. Wie süß! Vielleicht wird das ja doch noch was mit den beiden. Wusstest du übrigens, dass Kendall Jenner auch mal mit Anwar Hadid rumgeknutscht hat?

Wir fänden es echt mega süß, wenn die beiden zusammenkommen würden...

Dua lipa and Anwar Hadid at @ British Summer Time, London UK pic.twitter.com/YSZ0XJCfoY — DUA LIPA ARGENTINA ⚔ (@dualipanoticia) 6. Juli 2019

