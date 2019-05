Streit zwischen Rita Ora und Dua Lipa?

Oh no, haben Rita Ora und Dua Lipa etwa Stress? Die beiden Pop-Sängerinnen sind sich bei der Met Gala offenbar aus dem Weg gegangen..

Rita Ora und Dua Lipa: Viele Gemeinsamkeiten

Rita Ora (28) und Dua Lipa (23) haben eigentlich viel gemeinsam: Beide Sängerinnen haben kosovarischen Wurzeln, absolvierten ihre Gesangsausbildung in der renommierten Sylvia Young Theatre School in London und stürmen mit ihren Songs regelmäßig die Charts! Dass beide wunderschön und mega talentiert sind, liegt sowieso auf der Hand. Doch die vielen Gemeinsamkeiten sind genau das Problem. Offenbar hat Dua Lipa genug von den ständigen Vergleichen mit Rita – und hat sich deshalb von ihr distanziert..

Rita Ora & Dua Lipa mieden sich auf der Met Gala

Das Ganze soll sogar soweit gegangen sein, dass sich die beiden Beautys auf der berühmten Met Gala in New York aus dem Weg gegangen sind! Das berichtet die britische Zeitung The Sun. Natürlich wollte es sich weder Dua Lipa noch Rita Ora entgehen lassen, am größten Fashion-Event des Jahres teilzunehmen. Also erschienen beide – aber mieden sich den ganzen Abend lang.Hier könnt ihr übrigens die crazy Outfits der Stars bei der Met Gala bewundern!

Streit zwischen Dua Lipa und Rita Ora?

Dass es soweit kommen musste, ist echt schade, denn früher schwärmte die 23-jährige "New Rules"-Sängerin noch von Rita Ora. Laut einem Insider der britischen Zeitung war Rita Ora sogar ein Vorbild für Dua Lipa. Sie wollte später einmal so werden wie die "Let You Love Me"-Interpretin. Nun geht der Streit aber offenbar von ihr aus.

Rita Ora erschien gemeinsam mit Model Kate Moss und Marc Jacobs zur Met Gala am Montag, während Dua Lipa in Begleitung von ihrem Freund Isaac Carew kam. Wir hoffen, dass die Beautys ihren Streit bald hinter sich lassen können.

Abstimmen

Folg' uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: