Miley Cyrus & Dua Lipa: Musikvideo?

Wenn es um Videos geht, sind Miley Cyrus und Dua Lipa, ganz vorn mit dabei. Klar, denn sie gehören zu den weltweit erfolgreichsten Frauen im Musikbusiness und haben nicht nur bombastische Stimmen, sondern auch kreative Köpfe und sind, das wissen wir mittlerweile, ziemlich bunte Vögel! Wie man "epische" Videos dreht, hat der "Wrecking Ball"-Star bereits 2013 bewiesen und das nur mit einer Abrissbirne und einem Schlaghammer 👅 . Auch Dua Lipa weiß, worauf es in Musikvideos ankommt, zu ihrer Single "New Rules" forderte sie ihre Fans auf, per TikTok unter dem Hashtag #DUAVIDEO mitzumachen! Ein Erfolg, an den die beiden jetzt scheinbar gemeinsam anknüpfen wollen …

Miley & Dua Lipa: Dreharbeiten haben bereits begonnen

Für brandheiße Neuigkeiten haben jetzt Fotos aus New York gesorgt, dort wurden die beiden offensichtlich bei einem Videodreh gesehen! Allgemein war schon bekannt, dass Miley Cyrus auf Duas Album-Erweiterung "Future Nostalgia (Deluxe Edition)" vertreten sein wird, dass es schon so früh losgeht, hat wohl keiner erwartet! Wir sind sowas von bereit für diesen Ohrwurm und die geballte Ladung Girl-Power – ihr sicher auch, oder? 🤪

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!