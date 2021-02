Miley Cyrus: Hündin Mary Jane war ihre beste Freundin

Erst ein braver Disney-Star, dann kam der komplette Image-Wandel zum Bad Girl mit einer "Mir ist es egal, was ihr von mir denkt"-Einstellung, einem exzessiven Drogenkonsum und einem komplett anderen Lifestyle. Miley Cyrus spricht offen über ihre Versuche, clean zu werden, ihre Drogen-Rückfälle und ihrer Angst vor dem Tod. Sie hat nicht alles richtig gemacht, war nicht immer ein gutes Vorbild für ihre jungen Follower, aber sie versucht ihr Leben in den Griff zu bekommen und musste auch einige Rückschläge in den vergangenen Wochen und Monaten einstecken. Besonders hart für die 28-jährige Miley Cyrus war der Tod ihrer besten Freundin und Hündin Mary Jane! Diese verstarb vor zwei Monaten und hinterlässt eine große Lücke in Mileys Herzen … 💔

Stars, die drogenabhängig sind

Miley Cyrus: Neues Familienmitglied gibt ihr Kraft

Miley Cyrus verabschiedete sich in einem emotionalen Insta-Post von Hündin Mary Jane. Die beiden waren lange ein eingespieltes Team und der Verlust ihres Lieblings trifft die "Plastic Hearts"-Sängerin nach wie vor schwer. Sie schrieb: „Ich wusste, dass du nicht für ewig bei mir sein kannst, doch trotzdem ist es sehr schwer für mich. Wir sehen uns wieder, Bestie!“ Und Miley wäre nicht Miley, wenn sie nicht einem anderen bedürftigen Tier ein neues Zuhause schenken würde. Miley Cyrus, die vor Kurzem den riesigen TikTok-Trend auf Instagram ausgelöst hat, hat einen Pitbull Welpen adoptiert! 🐶 Miley ergänzte: „Diese Hunderasse wird zu Unrecht immer als aggressiv abgestempelt. Angel heißt dieser süße Pitbull und all die Tränen, die ihr hier seht, sind Freudentränen. Mary Jane hat mir diesen Engel geschickt und ich weiß nicht, ob ich jemals wieder schlafen kann, weil Angel so wunderschön ist, dass ich nicht aufhören kann, sie anzuschauen!“ Awww, was für süße Worte von Miley Cyrus! 🥴

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->