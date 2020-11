Miley Cyrus: Sie trauert öffentlich um ihre Oma

Am 22. August widmete Miley Cyrus ihrer verstorbenen Oma Loretta ein rührendes Instagram-Posting. Damals schrieb sie: “Ich werde dich für den Rest meines Lebens vermissen. Ich werde deinen Geist hier bewahren, indem ich weiterhin Gutes für andere tue und sie so behandle, wie ich selbst behandelt werden will. Mit einer unendlichen Menge an sanfter Güte, die du uns täglich gezeigt hast. Wir werden dich an jedem Tag schmerzlich vermissen, an dem du nicht bei uns bist.” Nun wurde laut “The Blast” das Testament der 85-Jährigen öffentlich gemacht. Darin ist zu sehen, dass Miley Cyrus, die bis August 2019 mit Liam Hemsworth verheiratet war, eine große Summe geerbt haben könnte!

Miley Cyrus: So viel Geld hinterließ Oma Loretta

Laut den Gerichtsunterlagen steht neben Miley Cyrus auch Mutter Tish, Bruder Trace, Braison sowie Schwester Noah und Brandi auf dem Testament. Demnach soll Loretta rund 32.524 US-Dollar (rund 27.400 Euro) an persönlichem Eigentum zusammen mit weiteren Eigentümern im Wert von insgesamt 323.636 US-Dollar (rund 272.700 Euro) zurückgelassen haben. Das Geld soll bald zwischen den im Testament aufgeführten Familienmitgliedern aufgeteilt werden. Doch der ehemalige “Hannah Montana”-Star hat bereits jetzt eine Erinnerung für die Ewigkeit: Sie ließ sich vor rund sieben Jahren Lorettas Gesicht auf ihrem Unterarm tätowieren und verkündete damals auf Twitter: "Weil ich ihr Liebling bin und sie meiner ist."

