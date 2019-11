Miley Cyrus: Jetzt macht sie Schluss!

Miley Cyrus zieht Schlussstrich

Erst im August gab Miley Cyrus (26) super überraschend die Trennung von ihrem Ehemann Liam Hemsworth (29) bekannt. Damals hieß es in einem Statement: "Liam und Miley haben sich darauf geeinigt vorerst getrennte Wege zu gehen. Als Paar und Individuen, die sich immer verändern und weiterentwickeln, haben sie sich dazu entschieden, dass es besser ist, wenn sie sich auf sich selbst und die Karriere konzentrieren." Dabei hatten sie erst vor einem Jahr, nach mehreren Jahren Beziehung geheiratet. Anschließend versuchte sie ihr Glück mit Freundin Katilynn Carter (31). Kurz darauf kam sie mit ihrem langjährigen Freund Cody Simpson zusammen. Doch nun der nächste Schock.

Miley Cyrus löscht ihren Ex auf Instagram

Miley Cyrus Liebesleben ist turbulent. Nachdem sie nach der Trennung von Liam Hemsworth öffentlich mit Freundin Kaitlynn Carter rumknutschte, nahm auch diese Beziehung schnell ein Ende. Nun scheint ihr Liebesleben aber wieder perfekt zu laufen. Seit Kurzem ist Miley mit dem Cody Simpson (22) zusammen. Mit ihm startet die 26-Jährige in ein neues Kapitel in ihrem Leben. Und ist dabei total happy. Erst vor Kurzem nahm Miley Cyrus ihn sogar auf eine romantische Hochzeit mit. Seitdem wird über die Beiden wild diskutiert. Dabei ist selbst eine eigene Hochzeit der Beiden im Gespräch. Zu dem Neuanfang gehört wohl auch, ihren alten Lieben "Goodbye" zu sagen. Dies tat sie nun mit einem radikalen Schritt und entfolgte kurzerhand ihren beiden Ex-Lovern auf Instagram. Was es damit genau auf sich hat, verrät die Schauspielerin allerdings nicht. Noch im Januar veröffentlichte Miley Cyrus einen Liebesbrief auf Instagram. Nun der Schlussstrich, der natürlich auch auf der sozialen Plattform vorgenommen werden muss. Fotos von ihrem Ex hat die Sängerin aber noch immer. Mal sehen, ob auch das bald der Vergangenheit angehören wird.

