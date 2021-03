Als „Hannah Montana“ wurde Miley Cyrus, die ihrem Charakter in der Serie sogar ihren Namen gab, weltberühmt! Bis heute ist die Serie selbst für Cyrus ein Thema und sie verarschte sich und ihre Zeit am Set kürzlich selbst. Und auch wir haben uns die Serie erst neulich mal wieder angeschaut und 10 Geheimnisse der Kult-Serie für euch herausgesucht! Inzwischen hat Cyrus zwar einen Namen für sich gemacht hat, aber nicht immer waren „Hannah Montana“ und sie so trennscharf voneinander zu betrachten – nicht einmal für Cyrus selbst, wie sie in einem Podcast verriet! Aber wo wir gerade von „Hannah Montana“ sprechen: Fragst du dich auch, was mit den Stars der Serie so passiert ist? Wir haben uns schlau gemacht!

„Hannah Montana“: Das machen die Stars heute

„Ich hatte eine Identitätskrise“

Im Podcast ging es um viele aktuelle Themen aus dem Leben der Sängerin, wie ihre Zusammenarbeit mit Legenden aus der Musikbranche und ihre Beziehung zu ihrer Patentante Dolly Parton. Und neben einem tollen Tipp zum Thema „Wann solltest du ein ‚Nein‘ akzeptieren und wann nicht?“, sprach Cyrus auch über ihre Vergangenheit als „Hannah Montana“!

„Das Konzept der Show ist, dass du dieser Charakter bist, dessen Alter Ego etwas wert ist“, erzählt Cyrus auf die Show angesprochen. „Du hast Millionen von Fans, du bist der größte Star der Welt“, so die Sängerin weiter, „und das Konzept war so, dass wenn ich in den Spiegel geschaut habe und diese Perücke nicht mehr getragen habe, sich niemand für mich interessiert hat, ich war auf einmal kein Star mehr.“ Diese Erfahrung sei ihr eingetrichtert worden: Ohne „Hannah Montana“ interessiere sich niemand für sie. 😔

Wie Miley von „Hannah Montana“ losbrach

Diese Erfahrung hätte auch Einfluss auf ihr Auftreten nach dem Ende der Show gehabt, so Cyrus weiter. „Ich musste das wirklich durchbrechen“, erzählt der Star, „und ich glaube, dass ich manchmal eine Karikatur von mir gespielt habe, weil mir klar war, dass Leute mich auf eine bestimmte Weise betrachten. Ich habe mich aber nie verstellt“. Als Beispiel nennt Cyrus ihren Hang, die Zunge herauszustrecken: „Als ich bemerkte, dass Leuten auffiel, dass ich die Zunge rausstrecke und mir sagten, ich solle es lassen, habe ich es mehr gemacht!“ Inzwischen hat Cyrus eine eigene Identität aufgebaut – eine, die auch ganz ohne Perücke von Fans geliebt wird!

