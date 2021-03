Miley Cyrus: Die Social-Media-Queen rostet sich selbst

Auf Instagram und vielen anderen Social-Media-Plattformen fühlt sich die 28-jährige Sängerin wohl. Vor einigen Wochen startete Miley Cyrus sogar einen riesigen Trend auf TikTok und beeinflusste Millionen Fans mit der krassen "wenn Miley kommentiert … " Challenge. Die "Midnight Sky"-Interpretin ist bekannt für ihre Reviews, ihre nakey-nakey Party-Bilder, aber sie spricht auch offen über unschöne Themen, die genauso zum Leben dazugehören können, wie Mileys Drogensucht, ihre Angst vorm Sterben und der Tod ihrer besten Freundin. Da das Leben düster sein kann und man sich manchmal haltlos fühlt, ist es besonders wichtig, offen zu reden, aber auch den Humor niemals zu kurz kommen zu lassen. Miley Cyrus ist gefühlt gar nichts peinlich und deswegen es ist für sie so einfach, auch einmal über sich selbst zu lachen, wie nun wieder in ihren neusten Insta-Pics … 😛

"Hannah Montana"-Star blickt zurück

Miley Cyrus ist derzeit wieder dabei, alte Fotos und Videoausschnitte aus ihrer "Hannah Montana"-Zeit zu durchstöbern und zu posten. Auf Instagram gibt sie ihren veröffentlichten Pics den Titel "10 years across the board" und verspricht nicht zu wenig. Unzählige "Hannah Montana"-Bilder vom Serien-Set sind am Start, Miley teilte aber auch Bilder der schrägsten Merch-Artikel und die mit Abstand coolsten 2010er Bilder, die man sich vorstellen kann. Ikonische Outfits, die ersten stylischen Spiegel-Selfies und der Kussmund aka das "Duckface" durfte bei den Posen natürlich auch nicht fehlen. Miley Cyrus selbst schreibt: „Wer ist die Königin des Foto-Dumping? 👑“

Ihre Fans lieben es! Kommentare wie "Ich liebe es. Ich bin mit dir zusammen aufgewachsen!" und "Du warst damals schon cool!" sammeln sich unter den Bildern. Und auf einem Insta-Pic ist Miley Cyrus auch nicht alleine zu sein. Es befindet sich ein Throw-back-Bild mit ihrer ersten Liebe Nick Jonas in der Sammlung. Ja, man hat es gar nicht mehr auf dem Schirm, aber der "Hannah Montana"-Star war tatsächlich vor ihrer On-Off-Beziehung mit Schauspieler Liam Hemswerth mit jemand anderen zusammen. Über ein Jahr waren Miley und das "Jonas Brother"-Mitglied ein Couple. Cute! 💘Wir wünschen viel Spaß beim Durchschauen der restlichen Bilder! PS: Fünfmal klicken, dann seid ihr bei dem Foto mit Nick und Miley. 😁 👩‍❤️‍👨

