Katja Krasavice "unzensierter" als OnlyFans: Rap-Star eröffnet neues Erotik-Profil

Katja Krasavice eröffnet neues Erotik-Profil: Besser und "unzensierter" als OnlyFans

Katja Krasavice beweist mal wieder, dass sie durch und durch eine Business-Frau ist und zudem immer auf die Wünsche ihrer Fans eingeht. Erst letztens kündigte sie an, dass sie wieder mehr perverse Videos drehen will. Bisher konnte man ihre sexy Bilder und Videos auf ihrem OnlyFans-Profil sehen, doch das soll sich heute ändern!

Um 16 Uhr will Katja Krasavice ein neues Profil für ihren erotischen Content veröffentlichen. "Ab morgen 16 Uhr habe ich für alle, die sich nicht gönnen konnten, ein Profil auf einer neuen Seite auf dem es Bilder, Videos und und und gibt und ich täglich aktiv bin. 🤫😍 Dieses Profil nimmt ALLE ZAHLUNGEN AN 🤯 (außer Crypto) UND da sind die Richtlinien auch nicht so wie bei OnlyFans also werdet ihr da vieeeel Spaß haben", schrieb Katja gestern Abend auf Instagram. Klingt ganz so, als würde es auf dem neuen Profil von Katja Krasavice noch unzensierter zugehen …

Nach Beschwerden von Fans: Katja Krasavice bietet Alternative zu OnlyFans

Das unzensierte Profil von Katja Krasavice mit privaten Einblicken und freizügigerem, erotischen Content wird heute um 16 Uhr bekannt gegeben. Wir werden euch natürlich sofort updaten, wenn bekannt ist, wo ihr dieses Profil sehen könnt.

Der Grund für ihren Wechsel von OnlyFans zu der anderen bisher geheimen Plattform sind zahlreiche Beschwerden von Fans: "Ich habe extrem viele Nachrichten bekommen in denen ihr euch beschwert, dass ihr unbedingt in mein OnlyFans-Profil rein wollt, aber es nicht geht, weil es NUR KREDITKARTENZAHLUNG gibt … Deshalb habe ich jetzt eine unglaubliche Lösung, mit der ihr endlich ALLES genießen könnt." Katja Krasavice will, dass sich alle Fans "gönnen können", deshalb hat sie sich gleich eine Alternative überlegt, mit der das möglich ist. Ob sie ihren OnlyFans-Account ganz aufgeben oder weiter bespielen wird, ist bisher auch unklar. Wir sind sehr gespannt, was es ist und werden euch um 16 Uhr updaten!

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->