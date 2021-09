Katja Krasavice: Bald wieder mehr perverse Videos!

Katja Krasavice hat sich für ihre treusten Fans wieder etwas ganz Besonderes überlegt. Die Rapperin will wieder zurück zu ihren Wurzeln, zumindest was heiße Videos angeht. Erst kürzlich verschwand Katjas Song auf TikTok, weil er zu krass war. Auch auf Instagram muss sich die Sängerin immer "zusammenreißen", wenn es um Themen wie nackte Haut und sexuelle Anspielungen geht.

Früher war das jedoch ganz normal. Sexspielzeuge im Test und heiße Knutsch-Übungen mit Freundinnen: Katja Krasavice wurde durch ihre perversen Videos bekannt und will genau das zurückbringen. "Ihr kennt doch noch meine alten Videos, in denen ich Spielzeuge vor der Kamera teste, ob sie mich auch zum *** bringen. Dinge öffentlich tue oder mit bekannten Freundinnen Spaß habe. Ich werde wieder solche langen Videos machen. Nur 18+ und komplett unzensiert, z.B. wie ich etwas 'teste', dass ihr aussucht, wenn ihr wisst, was ich meine – und und und", schreibt sie in ihrer Instagram-Story. Doch Katja geht noch weiter …

Katja Krasavice heiß wie früher: Auf OnlyFans wartet perverse Überraschung für Fans

Katja Krasavice will ihre Fans also wieder mit perverseren und nackten Fotos und Videos von sich beglücken. Natürlich passiert das alles auf dem OnlyFans-Account von Katja. "Es gibt JETZT schon extrem viele und heiße Bilder und Videos. Von den Bildern und Videos in den Privat-Nachrichten möchte ich gar nicht erst sprechen", schreibt Katja auf Instagram. Aber das ist noch lange nicht alles: Die Rapperin hat auch noch eine ganz besondere Überraschung geplant. "In NUR 3 TAGEN am Freitag den 01.10 um 16 Uhr passiert auf dieser Seite etwas extrem heftiges! Ihr müsst dann extrem schnell sein, weil diese Chance wird es danach nie wieder geben! Ich bin so aufgeregt, das wird die krasseste Gönnung ever." Das klingt auf jeden Fall so, als hätte sich der Rap-Star etwas Heftiges überlegt. Und so wie wir sie kennen, verspricht sie da nicht zu viel …