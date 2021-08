„Pussy Power“: Katja Krasavice spricht Klartext!

In einer Fragerunde auf Instagram hat Katja Krasavice gewohnt ehrlich auf die brennenden Fragen ihrer Fans geantwortet. Eine Frage hat dabei besonders viele Leute interessiert: Ob sie sich „den A*sch hat machen lassen.“ Und, hat sie es wirklich getan? Tatsächlich hätte diese Frage – theoretisch – auch in diesem Moment gleich beantwortet werden können. Aber Katja wäre nicht Katja, wenn sie so eine Situation nicht ein bisschen aufheizen würde. 😁 Also stellte sie prompt eine Gegenfrage: Soll sie dazu ein Statement abgeben? Und die Fans rasteten aus! Gesagt, getan! Eigentlich kündigte die Sängerin schon für gestern 16 Uhr genau dieses Statement an – und wir warten mindestens genauso gespannt, wie alle anderen Fans drauf! Nun hatte sie aber mit ihrem krassen Projekt, das am Sonntag um 12 Uhr starten soll, offenbar schon genug um die Ohren und musste uns auf heute vertrösten. Immerhin: Katja ist sehr ehrlich im Umgang mit ihren Schönheits-OPs und deren Kosten. Wir können also eine ehrliche Antwort erwarten!

Die Schönheits-OPs der Stars

Katja Krasavice spricht über ihren Po!

Und, wie sieht es denn nun aus? Tatsächlich hat Katja Krasavice die „brasilianische“ Bombe platzen lassen! In einem TikTok-Video schreibt die Sängerin von ihrer Reise zu einem neuen Po! Sie hätte „extreme Angst“ gehabt, da eine BBL-OP auch tödlich enden könne! Tatsächlich berichtet die Hannoversche Allgemeine davon, dass diese Form der OP die „höchste Todesrate von allen Schönheitsoperationen“ habe. „BBL“ steht für „Brazilian Butt Lift“, also quasi ein Po in Apfelform. So eine OP kostet je nach Arzt*Ärztin bis zu 9.000 Euro, dauert zwischen 2 und 4 Stunden und bedarf EINIGER Nachsorge, wie die Sängerin auch in ihrem TikTok verrät. Jeden Tag war eine Massage notwendig, sie musste in einer Beatmungskammer sein und durfte wochenlang nur auf dem Bauch liegen („sogar im Auto“). 😱 Sie sei allerdings sehr zufrieden mit dem Ergebnis, wie sie im TikTok schreibt. Nun ist das Geheimnis um Katjas Po also gelüftet – und die Fans sind begeistert!

