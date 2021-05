Katja Krasavice hilft amerikanischen Rap-Stars zu Rekord

Katja Krasavice holt Doppel-Rekord mit Saweetie und Doja Cat

Katja Krasavice veröffentlichte kürzlich ihre Single "Best Friend" ft. Saweetie und Doja Cat – zwei der erfolgreichsten Rapperinnen in Amerika. Damit ist Katja auf dem besten Weg international erfolgreich zu werden, aber zuerst hat sie noch den Rap-Stars dabei geholfen einen Rekord in Deutschland aufzustellen! Ihr gemeinsamer Track "Best Friend" landete nämlich auf Platz eins der deutschen Single-Charts. Damit sind Saweetie und Doja Cat die ersten US-Rapperinnen, die einen Nummer 1 Hit in Deutschland landen konnten und Katja Krasavice der erste Deutsch-Rap-Star, der mit einem US-Feature auf der 1 landet – das hat vor ihr noch keine andere*r Rapper*in aus Deutschland geschafft. Glückwunsch an die drei Rap-Queens!

DIE 10 ERFOLGREICHSTEN DEUTSCH-RAPPER*INNEN

Katja, Saweetie & Doja Cat: Wir lieben die deutsch-amerikanische Rap-Connection!

Dieser Rekord war auch für Katja eine Überraschung, die auf Instagram schrieb: "Wow, das wusste ich noch nicht! Es wurde offiziell Geschichte geschrieben! @dojacat & @saweetie sind jetzt die einzigen weiblichen US-Rapperinnen mit einer Nummer 1 Single in Deutschland." Dem kann Rap-Star Saweetie nur zustimmen. Sie postete Katjas Foto in ihre Story und schrieb dazu: "Lass uns weiter Geschichte schreiben @katjakrasavice!" So süß, wie sich die Girls im Business supporten und feiern. Musik kennt eben keine Grenzen und Support sollte das auch nicht. Deshalb bedankt sich Katja für diese Erfolge auch gebührend bei ihren Fans, die sie immer unterstützen!

Auf Instagram feierten Katja Krasavice, Saweetie und Doja Cat ihren Erfolg mit "Best Friend" Instagram/@katjakrasavice