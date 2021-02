Katja Krasavice: "Eure Mami" auf Platz 1 der deutschen Album-Charts

Katja Krasavice hat das geschafft, was vor ihr noch keiner Rapperin gelungen ist. Die Sängerin hat gerade erst ihr neues Album "Eure Mami" veröffentlicht und kann heute schon eine krasse News verkünden. Der Hype ist nämlich real, mittlerweile verdienen nämlich sogar schon Fans Geld mit dem Merch von Katja Krasavice. Für ihr neues Album "Eure Mami" hat Katja wirklich ALLES gegeben, mit Erfolg. Jetzt konnte die "Friendzone"-Sängerin nämlich verkünden, dass sie wieder Platz 1 der deutschen Album-Charts erreicht hat und schafft damit einen Rekord, den vor ihr noch keine Rapperin geschafft hat.

Rekord von Katja Krasavice: Erste Rapperin mit zwei Nr. 1 Alben

Herzlichen Glückwunsch Katja Krasavice! "Eure Mami" ist jetzt offiziell auf Platz 1 der deutschen Album-Charts gelandet, wie die Sängerin stolz auf Instagram verkündet: "Ich habe dafür keine Worte mehr! Es ist offiziell: Es wurde mit der #1 für das Eure Mami Album nun Geschichte geschrieben, indem wir einen Rekord gebrochen haben! Katja Krasavice ist nun die erste weibliche Rapperin, die 2 Mal mit einem Album auf 1 gegangen ist! 👏🏽❣️1 Jahr - 4 mal Platz #1 👏🏽 Danke an mein ganzes Team für dieses perfekte Album und vor allem danke an meine Zuschauer, meine Fans, meine Kämpfer - Wir zusammen beweisen es allen da draußen! Ich liebe euch." So ein emotionaler Moment, wir freuen uns riesig. Katja kann wirklich stolz auf sich sein, denn sie hat sich ihren Platz in der Deutsch-Rap-Welt hart erkämpft! 🔥

