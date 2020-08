Katja Krasavice: Ihr zweites Album heißt "Eure Mami"

Vor ein paar Tagen hat Katja Krasavice auf Instagram verraten, warum ihr Profil bald privat sein wird. Mit einem Wecker-Symbol als Profilbild läutete sie den Countdown in ihrer Instagram-Story ein – und lüftete jetzt das Geheimnis! Zur Freude ihrer 2,5 Millionen Follower (Stand 17.8.2020) bringt die 24-Jährige ihr zweites Album raus. "BOSS BITCH war gestern", schreibt die Blondine auf Insta. "Die neue Ära beginnt – mein 2. Album "Eure Mami".

Nach "Boss Bitch": "Eure Mami" erscheint 2021

Kaum zu glauben, wie schnell die Sängerin nachlegt! Schließlich ist ihr erstes Album "Boss Bitch" erst im Januar diesen Jahres erschienen. Offenbar war Katja Krasavice sehr fleißig in der Corona-Zeit. Auf Instagram veröffentlichte sie auch gleich das Cover ihres neuen Albums. Darauf zu sehen ist die Sängerin wie gewohnt freizügig und ihre sonst blonde Mähne ist im angesagten Tie-Dye-Look gefärbt! In den Armen hält sie ein Baby, ebenfalls mit buntem Batik-Haar. Ein Fan bringt es auf den Punkt: "Okay, allein das Cover killt mich", kommentiert dieser unter ihrem Post. Bis zum Release des neuen Albums müssen wir uns allerdings noch etwas gedulden: Am 29. Januar 2021 ist es soweit! Katja Krasavice verspricht aber: "Die erste Single und den ersten Inhalt gibt es demnächst!"

Fans können "Eure Mami" vorbestellen

Ab heute (17.8.2020) kann man die Box zu ihrem neuen Album vorbestellen. Fans sollten sich aber beeilen, denn die Box ist nur limitiert verfügbar. Außerdem bedankt sich der Webstar dafür, wie gut ihr erstes Album bei den Fans ankam! Im Übrigens geht Katja Krasavice in diesem Jahr noch mit "Boss Bitch" auf Tour. Nach der Corona-Absage stehen die neuen Tourdaten bereits fest.

