Katja Krasavice: Ihr Profil ist bald privat!

Katja Krasavice: Ansage an ihre Fans

2020 ist das Jahr von Katja Krasavice! Sie hat in den letzten Monaten das geschafft, wovon andere ihr Leben lang nur träumen: Ihr erstes Buch "Bitch Bibel" wurde veröffentlicht, in dem sie krasse Details verrät. Bereits im Januar kam ihr erstes Album "Boss Bitch" auf den Markt, mit dem Katja Krasavice im März auf Tour gehen wollte, aber es wegen Corona auf September verschieben musste. An ihren Erfolgen lässt die Sängerin ihre Fans und die Öffentlichkeit immer teilhaben. Doch jetzt schockte sie mit der Ansage, ihr Instagram-Profil in den nächsten Tagen auf privat zu stellen. WHAT?!

Nach Boss Bitch: Neues Album kommt!

Die Blondine wendet sich in ihrer Insta-Story an ihre 2,5 Millionen Follower (Stand 14.08.2020). Zunächst hat sie Mega-News: "Jetzt geht's los mit dem zweiten Album", verkündet Katja Krasavice. "Aber nicht jeder darf das mitbekommen und nicht jeder wird das sehen", ergänzt sie geheimnisvoll. Aus diesem Grund soll das Profil der Sängerin bald nicht mehr öffentlich sein. "Dass nur die Leute, die ich liebe, nur meine Fans, Zuschauer, Baes, Bitches, Bosse ... dass nur ihr das seht", erklärt die 23-jährige Tschechin. Heißt im Klartext: Wer keine News und Details über ihr neues Musik-Album verpassen will, hat jetzt die letzte Chance, ihren Account zu abonnieren. Um den Countdown einzuläuten, hat sie ihr Insta-Profilbild in einen Wecker geändert.

Katja Krasavice stellt ihr Profil auf privat

Neugierig auf das neue Album hat sie ihre Fans mit dieser Aktion allemal gemacht! "Mein Profil wird auf privat gestellt und dann geht's ab", verspricht Katja Krasavice, die zuletzt auch mit einem TikTok für ziemliche Verwirrung sorgte. Wir sind gespannt, was die Boss Bitch die nächsten Tage und Wochen für uns bereithält! ;)

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!