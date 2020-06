Katja Krasavice: In ihrer "Bitch Bibel" beschäftigt sie sich mit ihrer Kindheit

Es gibt keine Person die mehr polarisiert, als Katja Krasavice. Die Boss Bitch zeigt sich gern freizügig und gibt das ein oder andere Details aus ihrem Sex-Leben bekannt, oder verrät, wie ihr Traumtyp auszusehen hat. Doch, obwohl sie in diesem Bereich super offen ist, gibt Katja selten einen tieferen Einblick in ihr Inneres. Zehn Jahre lang schwieg sie deshalb über die Dinge, die ihr im Leben widerfahren sind. Sie zeigte sich nach außen hin stark und sprach nur mit ihren engsten Freunden über ihren harten Kampf zurück ins Leben. Um anderen zu helfen, nahm sie nun ihren ganzen Mut zusammen und brach ihr Schweigen. In ihrer "Bitch Bibel", die es seit heute zu kaufen gibt, lässt sie komplett die Hüllen fallen und verrät krasse Details, über die sie bisher mit kaum jemandem gesprochen hat.

Katja Krasavice: So emotional wie nie zuvor!

Bereits vor der Veröffentlichung ihrer "Bitch Bibel" landete Katja Krasavices Buch auf sämtliche Bestseller-Listen. Sie könnte derzeit nicht erfolgreicher sein. Der Schritt dahin war jedoch steiniger, als viele dachten. Jahrelang wurde Katja Krasavice krass gemobbt, wurde angespuckt, an den Haaren gezogen und ins Wasser geschubst. Und auch in ihrer Familie lief es nicht immer rosig. In ihrem Buch enthüllt sie die tragische Geschichte, über den Verlust ihrer beiden geliebten Brüder und erklärt, warum sie keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater haben möchte. Das alles zu verkraften zeugt von extrem viel Stärke! Umso krasser, dass Katja sich nun den Mut gefasst hat, ihre verletzliche Seite und ihre teils traurige Kindheit mit der Öffentlichkeit zu teilen. Lange war sie verzweifelt auf der Suche nach Liebe und Anerkennung, bis sie schließlich die Liebe bei sich selbst fand. Und dass, obwohl sie immer wieder mit krassen Anfeindungen zu kämpfen hatte. Doch das alles macht sie definitiv nur stärker!

Katja Krasavice: Heute enthüllt sie ihre Geschichte!

Doch nicht nur bei ihrer krassen Vergangenheit nimmt sie von nun an kein Blatt mehr vor den Mund, sie wäre nicht die Boss Bitch, wenn sie nicht auch das ein oder andere schlüpfrige Detail aus ihrem Sex-Leben enthüllen würde. Sie versorgt ihre Fans mit pikanten Details über ihr Sex – und Beziehung-Leben und sorgt so sicherlich für den ein oder anderen Lacher. Eine kunterbunte Mischung, die sicherlich nicht nur ihre Fans zum Ausrasten bringt. Und das Beste daran? Katjas "Bitch Bibel" ist seit heute endlich auf dem Markt! 😍

