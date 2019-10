Katja Krasavice: „So sieht mein Traummann aus“

Dass sie gerne flirtet, wissen die Fans von Katja Krasavice nur zu gut. Vor kurzem hatte sie noch einen sexy Live-Flirt mit einem Fußball-Star auf Instagram! Jetzt fragte sie ein Follower via Social Media direkt, wie sie sich ihren Traummann vorstelle. Darauf antwortete die YouTuberin in ihrer Story zunächst Folgendes: "Groß, südländisch, dünn aber nicht zu dünn aber nicht zu dick". Außerdem sollte er genauso auf Rap und Hip Hop stehen, wie die Sängerin selbst und am besten gerne feiern gehen. Doch, ihr Traummann sollte sie vor allem auf Händen tragen, ehrlich sein und viel Humor haben. Aber auch bei Charakter und Karriere hat Katja Krasavice genaue Vorstellungen.

Katja Krasavice steht auf erfolgreiche Männer

Attraktiv sind für sie definitiv nur Männer, die ihr etwas bieten können: „Mein Traummann soll erfolgreich sein und eine Vision haben (hasse Leute die nichts reißen im Leben)“ – Denn sie selbst arbeitet auch hart für ihren Erfolg. Erst letztens hat ein „Sugar Daddy“ Katja Krasavice eine Million Euro geschenkt, aber sie hat diese dankend zurückgegeben. Sie ist stolz darauf, ihr eigenes Geld zu verdienen und auf keinen Mann angewiesen zu sein.💰

So stellt sich Katja Krasavice eine Beziehung vor

In ihrer ehrlichen Insta-Story erklärt die "Wer bist du"-Sängerin zudem, dass man in seiner Beziehung offen und ehrlich sein sollte. Oder es eben gleich sein lassen sollte. Auf Spielchen hat die Blondine keine Lust. „Wenn ich eines Tages öffentlich vergeben sein werde – dann seid euch sicher das wird der perfekte Mann sein!“ Warum ist Katja Krasavice so selbstsicher und weiß was sie will? „Weil ich Höllenbeziehungen hatte mit Lügner und Betrüger“, so die 23-Jährige.💪🏻

