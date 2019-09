Katja Krasavice: Instagram Live-Flirt mit diesem Fußball-Star! 🤭💦

Katja Krasavice: Angebaggert von Fußballer

Dass zwischen Katja Krasavice und Fußball-Star Mario Balotelli was läuft, ist nichts Neues. Schon 2017 eskalierte die Situation zwischen der heißen YouTuberin und dem "Bescia Calcio"-Sportler, nachdem er sie bei Instagram anbaggerte! In einem neuen Interview bei World Wide Wohzimmer verriet die Blondine jetzt noch mehr über den Vorfall: "Balotelli ist in meinen Livestream gegangen und hat mit mir geschrieben und voll geflirtet", erklärt sie zunächst. "Dann habe ich mit ihm privat geschrieben und es dann gepostet. Dann ist er ausgerastet. Er hat auf Twitter gespoetet: 'Sagt dieser famegeilen Bitch, wenn sie mit mir chillen will, soll sie ein Bild von mir ausdrucken!' Dann habe ich ein Bild von ihm ausgedruckt." LOL … Klick hier, wenn du wissen willst, wie krass ANDERS Katja früher aussah! 😱

Katja Krasavice: Penis-Fotos von Rappern

Im Januar 2020 soll übrigens ENDLICH Katja Krasavices erstes Album "BOSS BITCH" erscheinen! Ob die YouTuberin und Musikerin auch Feature-Songs mit deutschen Rappern darauf haben wird, ist noch nicht bekannt. Doch ein verrücktes Detail über ihre Rap-Kollegen hat die Porno-Queen schon verraten! Ihr Geheimnis: Sie bekam schon einige Dickpics von deutschen Rappern! In ihrer Single "Gucci Girl", rappt Katja: "Deutsche Rapper schicken Dick Pics, aber nur auf Undercover!" Wer weiß, ob Capital Bra und Co. neben Penis-Fotos auch Song-Parts an die Boss-Bitch schicken können … 😛

