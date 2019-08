Katja Krasavice und Helene Fischer teilen sich diesen Typen 🤪

Katja Krasavice: Gemeinsamkeiten mit Stars

"Gucci Girl"-Rapperin Katja Krasavice (23) hat mit ganz schön vielen Stars etwas gemeinsam, obwohl man es auf den ersten Blick gar nicht vermuten würde! Erst vor Kurzem berichteten wir über die verblüffende Ähnlichkeit mit ihrem Instagram-Zwilling und neuem Doppelgänger Marvyn Macnificent. Jetzt ist Fans aufgefallen, dass Katja und Schlager-Star Helene Fischer (35) sich mehr teilen, als nur ihren Geburts-Monat August! Sie haben nämlich auch den gleichen Stylisten …

Katja Krasavice und Helene Fischer

Unter Katja Krasavices Musikvideo zu "Gucci Girl" listet die YouTuberin nämlich alle Mitarbeiter und Beteiligten hinter den Kulissen auf. Darunter ist Sascha Gaugel, der Stylist von Helene Fischer! Normalerweise schneidert der der Designer in seinem Hamburger Atelier die Bühnen-Outfits für den "Atemlos"-Star, jetzt kümmerte er sich um die Garderobe von Katja am Set vom "Gucci Girl"-Dreh. Was ein Zufall! Aber klar, dass es für Katja Krasavice keine normalen Standard-Outfits sein durften. Die Blondine steht auf ordentlich Glitzer! Und Saschas Mode-Label "Hausach Couture" ist für besonders detaillierte Styles bekannt. Perfekt für Katjas Bling-Bling-Geschmack! Für ihre verrückte Art wird sie übrigens mittlerweile von fast jede Promi gefeiert! Zu ihren größten Fans zählen Stars wie Shirin David …

Gucci Girl: Aufwändige Styles

Für ein Outfit für Rap-Star Capital Bras Star-Crush Helene Fischer ließ der Stylist sogar mal 3000 Swarovski-Steine annähen! Hier siehst du es:

Aber nicht nur Helene Fischer ist eine seiner berühmten Kundinnen, auch Katja Krasavices Kolleginnen Lena Meyer-Landrut, Sophia Thomalla, Bonnie Strange, Vanessa Mai und Lena Gercke kleidete er schon für Shootings ein. Übrigens: Letztes Jahr tauchte sogar eine Neuigkeit über Katja auf, die sie mit unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel verbindet!

