Shirin David und Co.: Diese Stars supporten Katja Krasavice

Katja Krasavice hat letzte Woche ihre neue Single "Gucci Girl" veröffentlicht und bekam bisher von allen Seiten krasses Feedback. Doch wie gewohnt wurde die Blondine nicht nur gefeiert – auch mit Hate hat Katja immer wieder zu kämpfen. So wurde ihr jetzt vorgeworfen, in ihrem Musikvideo YouTube-Kollegin und Rap-Star Shirin David zu kopieren. Schlimme Anschuldigungen! Doch Katja sieht tapfer über die Kritik hinweg und lässt sich nicht beirren. Und vor allem Shirin David scheint anderer Meinung zu sein und feiert ihre Kollegin öffentlich auf Instagram ! In ihrer Story postete Shirin jetzt nämlich gleich zwei Mal Katjas "Gucci Girl" und schrieb dazu: "Zieh dein Ding genau weiter so wie du Bock hast!" Dazu postet sie ein klatschendes Emoji und eine Flamme.

Mega – Girl Power! Aber auch männliche Kollegen unterstützen Katja Krasavice auf ihrem Weg. Neben Pietro Lombardi ist auch Beauty-Star Marvyn Macnificent im Katja-Rausch. Kürzlich postete er sogar ein Pic, auf dem die beiden wie Zwillinge aussehen! Auch YouTube-Star Dagi Bee feiert Katja Krasavice total ab und schrieb vor Release des Songs unter ihren Ankündigungs-Post: "Ich bin SOOOO gespannt !!!". Und Webstar Faye Montana fügte hinzu "Mehr als hyped". Auch YouTuberin Joyce Ilg und ihre Bekannte Kelly MissesVlog outeten sich in der Vergangenheit schon als Katja-Fans .

Auch Schlager-Sängerin Mia Julia (die selbst gerne Nackt-Fotos auf Instagram postet) ist begeistert von der selbst ernannten " Boss Bitch " und Bonnie Strange liket ebenfalls regelmäßig ihre Bilder! Weitere prominente Follower von Katja sind Emrah, Paola Maria, LionT, Melina Celine, Eunique, Roman Lochmann, Phil Laude, "DieserOskar" und Nura. Außerdem feiern Ivana Santacruz, Dima, Dalia Mya und Celina Blogsta sie öffentlich. Mal abwarten, wessen Herz Katja Krasavice noch erobert, bis ihr Album " Boss Bitch " am 17. Januar 2020 erscheint!

