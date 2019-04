Katja Krasavice: Ihr erstes Mal war ein Dreier!

Eigentlich sollte uns in Bezug auf Katja Krasavice schon lange nichts mehr schocken. Doch jetzt schaffte die Blondine es tatsächlich mal wieder, uns alle sprachlos zu machen!

Katja Krasavice: Erste Beziehung mit zwölf

In ihrem neusten YouTube-Video, das Katja Krasavice zusammen mit Faye Montana (15) gedreht hat, stellt sich die 22-Jährige mal wieder den Fragen ihrer Fans. Dabei plauderte Katja aus, dass sie ihre erste Beziehung im Alter von 12 oder 13 Jahren geführt habe. Irgendwie wundert uns das nicht, dass die „Sex Tape“-Interpretin damit früher angefangen hat als viele andere Kids. Trotzdem scheint es Katja mit diesem Boy schon ganz schön ernst gewesen zu sein: "Ich hab' den übertrieben geliebt und bis zehn Jahre danach keinen wieder so geliebt“, verriet sie in dem YouTube-Clip. Doch ausgerechnet ihre erste große Liebe hat Katja mega verarscht. Aus Angst vor weiteren Enttäuschungen konnte sich die sexy Blondine seitdem emotional über ein knappes Jahrzehnt lang nie wieder richtig auf einen Mann einlassen. "Der Typ hat mein Leben geknallt", fasste Katja es auf ihre Art zusammen.

Katja Krasavice: Von zwei Boys entjungfert

Sie selbst hat er allerdings nicht „geknallt“, wie die Fans dank des aufschlussreichen Videos erfahren. Ihr erstes Mal erlebte Katja Krasavice nämlich erst nach der Trennung von besagtem Typen… sondern mit zwei anderen. Ja, richtig gelesen: Katja Krasavice hatte ihr erstes Mal mit ZWEI Jungs gleichzeitig 😳Doch als ob das nicht schon heftig genug wäre, sei sie dabei auch noch betrunken gewesen und habe laut eigener Aussage sogar ein Video von dem Spektakel gedreht. „Ich hab mich cool gefühlt“, sagte sie. Alles klar Katja, danke für die Info 😃

