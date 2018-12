Katja Krasavice: Liebesbrief von diesem Boy

Die emotionalen Worte eines für Katja Krasavice sehr wichtigen Menschen rührten die sonst so taffe Sängerin zu Tränen.

Katja Krasavice: Dieser Boy steht ihr näher als alle anderen

Katja Krasavice ist der fleischgewordene Traum vieler Männer. Die sexy Blondine hat nicht nur scharfe Kurven, sondern ist auch für jeden Spaß zu haben. Viele Boys würden sicher im wahrsten Sinne des Wortes ihr letztes Hemd geben, um das Herz der 22-Jährigen zu erobern. Doch es gibt nur einen, der es jetzt geschafft hat, wahre Emotionen bei Katja zu wecken: Sein Name ist Marwin und er ist für die YouTuberin viel mehr als nur ein guter Kumpel. Katja Krasavice und Marwin sind nicht nur gleich alt und leben beide in Leipzig, sondern sie stehen einander auch sehr nah: Seit mehreren Jahren sind die beiden BFFs.

Katja Krasavice: Ihr schönstes Weihnachtsgeschenk

Marwin wusste nicht nur als einer der wenigen Menschen von Katjas geheimer Schwangerschaft und ihrer Abtreibung im letzten Jahr, sondern er verbrachte jetzt auch Weihnachten mit der hübschen Blondine! Während andere zu dieser Zeit von einem Familientreffen zum nächsten hetzen, gehörte der zweite Weihnachtsfeiertag gestern nur Katja und Marwin. Die beiden bestellten sich Essen, schauten Filme – und tauschten Geschenke aus. Doch der 22-Jährige hatte für seine BFF eine Sache mitgebracht, die ihr mehr bedeutet als alle Präsente: Einen handgeschriebenen Brief. „Ich wünsche dir nur das Beste zu Weihnachten: Möge deine Zukunft noch heller strahlen, als es deine Gegenwart jetzt schon tut! Und möge unsere Freundschaft alle Zeiten überdauern“, hatte Marwin geschrieben.

Katja Krasavice und Marwin: Gemeinsames Tattoo

Doch der Leipziger setzte noch einen drauf: „Um diesen Gedanken anständig zu würdigen, soll das hier in erster Linie als Gutschein für ein Freundschafts-Tattoo dienen“ – so Marwins Worte. Wow, wie süß ist das denn?! So ein guter Freund ist mehr wert als vieles andere… Und dass Katja Krasavice sich immer auf ihn verlassen kann, beweist auch der letzte Absatz in seinem Weihnachtsbrief: „Sei frei und richte deinen Blick in die Zukunft. Eines Tages wirst du jemanden finden, der deiner würdig ist… und bis dahin hast du ja immer noch mich. Du bist ein toller Mensch, mein kleiner Star“, schrieb Marwin weiter. Klingt fast so, als hätte Katja in letzter Zeit ein bisschen Herzschmerz gehabt. Doch ein wahrer Freund wie Marwin hilft ihr, auch in schlechten Zeiten nach vorne zu blicken und auch wir sind uns sicher, dass die hübsche YouTuberin irgendwann die große Liebe finden wird. Katja zeigte sich jedenfalls total gerührt von den liebevollen Worten ihres BFF und teilte den Brief in ihrer Insta-Story mit ihren Fans...

Instagram/katjakrasavice.mrsbitch

