Katja Krasavice: Unten ohne auf dem Weihnachtsmarkt

Für ihr neustes YouTube-Video hat sich Katja Krasavice mal wieder etwas richtig Abgefahrenes einfallen lassen… Die 22-Jährige ließ mitten in der Öffentlichkeit und bei eisigen Temperaturen die Hüllen fallen!

So viele Cheesburger passen in Katjas Muschi

Zusammen mit Pizzaboy Max, den ihr aus ihren Videos zu „Doggy“ und „Sex Tape“ kennt, hat sich Katja Krasavice eine richtig witzige Aktion überlegt. Die beiden gingen zusammen auf einen Weihnachtsmarkt und stellten sich dort gegenseitig mega lustige, aber zum Teil auch ziemlich peinliche Challenges! So muss Pizzaboy Max zum Beispiel vor allen Leuten aus vollem Hals „Sex Tape“ zum Besten geben, einen Bauchtanz hinlegen und zwei Cheeseburger in unter einer Minute verdrücken. Die letzte Aufgabe schafft er leider nicht, die Zeit war einfach zu knapp. Von Katja kann er da allerdings kein Verständnis erwarten: „Ich würd das in meine Muschi fünfmal kriegen, Alter“, sagt sie entrüstet.

Katja Krasavice verschenkt ihren Schlüpfer

Auch Katja Krasavice muss natürlich so manche Aufgabe lösen. Einmal muss die 22-Jährige Sahne von den Mauern der Berliner Gedächtniskirche lecken und einmal mit einem Girl knutschen… für die YouTuberin natürlich alles kein Problem. Doch dann kommt ihre härteste Aufgabe: Der Pizzaboy fordert, dass sie ihr Höschen auszieht und es an einen Weihnachtsmarktbesucher verschenkt! Obwohl Katja bekanntlich normalerweise kein Problem damit hat, sich nackig zu machen, ist sie gar nicht mal so begeistert von der Challenge. Schließlich hat sie wie gewohnt nur ein kurzes Kleid an und friert sowieso schon! Aber da die gebürtige Tschechin keine Spielverderberin ist, macht sie natürlich, was Pizzaboy Max ihr aufgetragen hat und zieht ihren Leo-Schlüpfer aus. Und klar: Es dauert nicht lange, da hat die Blondine zwei Boys gefunden, die sich sichtlich über das sexy Geschenk freuen. Feierlich überreicht Katja Krasavice ihnen ihren String-Tanga und hat damit nicht nur die Challenge gewonnen, sondern gleichzeitig auch noch eine gute Tat vollbracht. Wir hoffen nur, dass die Sängerin sich so unten ohne nicht eine fette Erkältung auf dem Weihnachtsmarkt eingefangen hat!

