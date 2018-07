Katja Krasavice: Sex in der Fahrschule!

Katja Krasavice hat endlich den Führerschein – in nur sieben Tagen hat die 21-Jährige ein echt straffes Programm durchgezogen. Doch in der Fahrschule ging es Katja nicht nur ums Autofahren…

Katja Krasavice im ungewohnt braven Look

Wer Katja Krasavice kennt, der weiß: Die heiße Blondine hat meistens nur eins im Kopf… Sex! Das war auch nicht anders, als sie kürzlich in einem einwöchigen Crash-Kurs bei einer Fahrschule in Gera (Thüringen) ihren Führerschein machte. Bei ihren Fahrstunden sah Katja zwar ungewohnt brav aus – mit Dutt, Brille und richtig viel Stoff auf der Haut. Doch ihr "anständiger" Look täuschte! Denn ihre Gedanken kreisten trotzdem nicht nur um das Thema Führerschein!

Hatte Katja Krasavice Sex mit dem Fahrlehrer?

Wir haben Katja Krasavice gefragt, ob sie Sex mit ihrem Fahrlehrer hatte… ganz so unwahrscheinlich wäre das bei dem Webstar schließlich nicht und die beiden schienen sich auch ziemlich gut miteinander zu verstehen. Ihre Antwort: „Nein.“ Doch Katja wäre nicht Katja, wenn sie nicht direkt nachgelegt hätte: „Aber ich hatte mit jemandem Sex in der Fahrschule!“ OMG, also doch! Wer der Glückliche war, wollte die 21-Jährige uns allerdings nicht erzählen. Dafür müssen wir uns noch bis zu ihrem nächsten YouTube-Video gedulden… denn darin will die Leipzigerin noch so manches schlüpfrige Detail über ihre Zeit in der Fahrschule verraten.

Trotz Ablenkung: Katja schafft den Führerschein mit links

Ok, aber eigentlich ging es ja trotzdem immer noch um ihren Führerschein – und den hat Katja mit Bravour bestanden – oder wie sie es selbst formuliert: „Selbst ich Trottel habs geschafft.“ Nicht so bescheiden, liebe Katja. Immerhin lieferte die YouTuberin in ihrer theoretischen Prüfung eine super Leistung mit null Fehlern ab und schaffte auch die praktische Prüfung beim ersten Versuch!