Katja Krasavice: Sex im neuen Auto

Wer Katja Krasavice kennt, weiß, dass die Blondine nichts anbrennen lässt. Egal ob in ihren sexy Clips oder auch privat: Die YouTuberin liebt es freizügig! Jetzt hat die 21-Jährige ihren Führerschein bestanden und will sich ein Auto zulegen, in dem sie, ja, genau: Sex haben will!

Katja Krasavice hat endlich den Führerschein

Katja Krasavice feiert nicht nur auf YouTube und mit Songs wie „Doggy“ und „Dicke Lippen“ mega Erfolge, auch privat läuft es bei der YouTuberin super! In einem einwöchigen Intensivkurs hat die selbsternannte „Mrs. Bitch“ vor Kurzem ihren Auto-Führerschein bestanden: „Es war echt hart und anstregend, aber ich bin froh, jetzt endlich alleine durch die Stadt fahren zu können!“, freut sich die YouTuberin im BRAVO-Interview.

Erstes Auto für den „Doggy“-Star

Und auf was freut man sich am meisten, wenn man gerade seinen Führerschein in der Tasche hat? Na klar, sein erstes eigenes Auto! Auch Katja Krasavice kann es kaum erwarten, im eigenen Auto zu sitzen: „Ich weiß noch nicht genau, welches Auto ich mir hole, weil ich mich nicht so gut auskenne. Aber ich hab ja genug Typen am Start, die da Pros sind.“ Ganz so unerfahren scheint die YouTuberin dann aber doch nicht zu sein: „Ich hole mir aber auf jeden Fall einen Mercedes. Eigentlich möchte ich eine Mercedes G-Klasse haben, aber da ich Fahranfängerin bin, ist das keine so gute Idee. Deshalb wird es wahrscheinliche ein Mercedes C-Klasse Cabriolet in Schwarz mit Vollausstattung!“

Das hat Katja Krasavice im neuen Auto vor

Katja wäre natürlich nicht Katja, wenn sie mit ihrem neuen Auto nur von Auftritt zu Auftritt fahren würde: „Natürlich freue ich mich ganz besonders auf den Sex im Auto, auf der Motorhaube und im Kofferraum!“ (lacht) Wenn da mal nicht schon bald der erste Werkstatbesuch fällig wird … Falls du noch mehr über Katja Krasavice erfahren möchtest, haben wir dir zehn Facts über die erfolgreiche YouTuberin zusammengefasst!

