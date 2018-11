Katja Krasavice reagiert auf Hater-Kommentare

Katja Krasavice wird oft für ihre freizügige und offene Art gehatet, doch Hass-Kommentare können der YouTuberin nichts anhaben, sie steht zu ihrer Vorliebe für Sex!

Katja Krasavice: Glücklich trotz Hater-Alarm

Sex Sells, das hat vor allem eine verstanden, Katja Krasavice (22). 2014 begann sie mit ihren ersten YouTube-Videos, in denen es vor allem um eins ging: viel Sex und noch mehr nackte Haut. Wer so offen und ehrlich mit seiner Sexualität umgeht, muss auch viel Kritik einstecken, die bekommt Katja immer wieder in den Kommentaren unter ihren Instagram-Post und YouTube-Videos zu spüren. Doch von Reue keine Spur : "Kaum jemand ist sich selbst so treu geblieben wie ich mir, ich mache das für mich und nicht um anderen zu gefallen!"

Katja kontert gegen Hass-Kommentare

,,Schlampe!", das ist wohl die Beleidigung, die Katja am meisten zu hören bekommt. Doch auch, wenn die meisten Hater sie damit verletzten wollen, erreichen sie genau das Gegenteil. Für Katja selbst ist die Bezeichnung nämlich ein Kompliment, für dass sie sich sogar bedankt. Doch nicht alle Hass-Kommentare lässt sie auf sich sitzen, denn oft stimmt das, was der hübschen Blondine unterstellt wird, überhaupt nicht. ,,Die Alte wird mit so einem billigen Scheiß auf YouTube reich!", heißt es in einem Kommentar. "Falsch!", sagt Katja, denn da ihre Videos immer super sexy sind, kann sie keine Werbung vor den Clip schalten.

Hater sind Katja scheißegal

Dass Katja so ehrlich auf diese Kommentare reagiert und so cool antwortet, macht die sexy Bloggerin mega sympathisch! Und egal wie viele Leute sie hassen oder böse Kommentare unter ihre Posts schreiben, davon lässt sie sich nicht beeindrucken und vor allem nicht ändern. Katja ist in ihrer Art einzigartig und auch wenn vielen das nicht passt, wir lieben sie wie sie ist, denn genau das hat sie so unglaublich erfolgreich gemacht! ,,Ich habe sehr hart für das alles gearbeitet und bin extrem stolz auf mich, dass ich trotz des ganzen Hates so viel erreicht habe!"

