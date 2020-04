Katja Krasavice baggert frech Politiker an!

Katja Krasavice: "Bitch-Bibel" geht durch die Decke!

Nachdem Katja Krasavice nach der Corona-Absage bereits neue Tourdaten bekannt gab, sorgt sie jetzt mit ihrem neuen Projekt bei ihren Fans für das nächste Highlight. Seit dem 20.04. ist ihr erstes Buch „Bitch Bibel“ vorbestellbar und räumt noch vor Verkaufsstart, am 03.06. sämtliche Bestseller-Listen ab! Selbst in der Rubrik „Politik & Geschichte“ sicherte sie sich mit ihrer "Bitch Bibel" Platz 1. Heftig! Mit ihrem Buch möchte sie anderen Mut machen und ihnen Helfen aus schwierigen Situationen wieder rauszukommen. Dass ihr Projekt dabei so krass durch die Decke geht und sogar in der Rubrik Politik & Geschichte die Bestseller-Liste anführt, hätte sich Katja niemals zu träumen gewagt. Diesen feierlichen Anlass nutzt die Boss-Bitch jetzt, um auf Instagram einem Politiker eine ganz deepe Botschaft zu machen.

Katja Krasavice: Diese Bitte hat sie an Politiker Philipp Amthor

In ihrer Instagram-Story richtet sich Katja Krasavice mit einer Bitte, der besonderen Art an CDU-Politiker Philipp Amthor: „Philipp, ich weiß, dass du nicht aufs Äußerliche schaust, weil sonst wärst du schon längst bei mir. Aber da ich jetzt in deiner Branche mitmische und dort mit Platz 1 alles übernommen habe, weil meine Fans die Krankesten sind – kannst du dich ja jetzt mal melden mein Schatz“, so die Boss-Bitch. Haha! Ob sich der 27-jährige Politiker auf so eine nette Nachricht wohl meldet? Wir sind gespannt und drücken Katja die Daumen! 😅

Mit dieser Bitte richtete sich Katja Krasavice an den jüngsten Abgeordneten im deutschen Bundestag Instagram @katjakrasavice

