"Mir laufen gerade Tränen über meine Wangen!" Mit diesen Worten kündigte Katja Krasavice (23) das bislang größte Projekt ihres Lebens an: Die "Bitch-Bibel". Auf 208 Seiten schrieb die "Boss Bitch"-Interpretin all das nieder, was ihr in den letzten Jahren auf dem Herzen lag und zeigt sich dabei ungewöhnlich emotional. Schon oft in ihrer Karriere hatte die Musikerin, die ihre Karriere als YouTuberin begann, von schweren Zeiten und krassen Rückschlägen gesprochen. Doch jetzt, wo sie alles aus eigener Kraft und dem Glauben an sich selbst geschafft hat, will sie anderen mit ihrer Story Mut machen. 💪🏼

Ihr Weg zum Erfolg scheint um einiges krasser zu sein, als ihre Fans es erwartet hatten. Unter ihrem Veröffentlichungs-Post zur "Bitch Bibel" kündigt Katja Krasavice nämlich an, im Buch über jede Sekunde ihres Lebens geschrieben zu haben. Über Freunde, die sie fallen gelassen und verraten haben, über körperliche und psychische Gewalt und über Tage, an denen sie am liebsten sterben wollte. Zum aller ersten Mal spricht der Social-Media-Star über das Verhältnis zu ihrem Vater und das dunkle Geheimnis, das über ihrer Familie liegt. In ihrem ersten Buch stellt sie uns aber nicht nur die alte Katja, von der bisher keiner einen blassen Schimmer hatte! Es geht im Buch vor allem auch um den krassen Glauben an sich selbst, den Katja trotz der vielen Schicksalsschläge nie verloren hat – ihren Weg zur #BOSSBITCH! 👑

Laut, provokant und vor allem mega selbstbewusst – so kennen wir Katja Krasavice heute. In ihrem ersten eigenen Buch lernen wir die Musikerin aber NOCH besser kennen! Ihre „Mittelfinger-hoch-Attitude“ machte sie zu ihrem Markenzeichen. Klar, dass weder Katjas Schönheits-OP's noch ihre Lieblings-Sex-Stellungen, in der "Bitch Bibel", fehlen dürfen! ABER: Von ihrem Image als blondierte Erotik-YouTuberin, die pausenlos über Sex redet, wird nach ihrem Buch nicht mehr viel übrig sein. Mit 2,3 Millionen Instagram-Abonnenten gehört sie mittlerweile schließlich zu Deutschlands erfolgreichsten Webstars und ist zudem auch erfolgreiche Sängerin und ein gefragtes Model.

Am selben Tag des Vorverkaufstarts, kommt obendrein ein weiterer Titel hinzu: Katja Krasavice, die Bestseller-Autorin! Noch vor Release hat Katja nämlich schon sämtliche Bestseller-Listen gecrasht! Die Vorbestellungen zum Buch gingen durch die Decke und nicht nur in Rubriken wie "Erotik und Geschenkbücher" sahnte Katja den ersten Platz ab. Krasses Highlight für die Selfmade-Queen: Ihre "Bitch Bibel" hat es auf Platz eins in der Rubrik "Politik & Geschichte" geschafft! Dass sie ein absoluter Überflieger ist, dürfte entgültig auch jedem Hater klar sein.

Katjas „Bitch Bibel“ ist seit Montag, 20.4.2020, vorbestellbar und wird ab dem 3.6.2020 im Fachhandel zu kaufen sein.​

