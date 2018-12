Katja Krasavice schlägt neuen Karriereweg ein!

Katja Krasavice probiert sich immer wieder aus. Jetzt hat die "Doggy"-Sängerin einen neuen Karriereweg für sich entdeckt.

Katja Krasavice: Ihr Karriereweg

Katja Krasavice überrascht uns immer wieder mit neuen Karrierewegen! Die YouTuberin ist längst nicht nur ein Video-Star: Ihr größtes Hobby? Provozieren – und das mit einer Menge Erfolg! Songs wie "Doggy", "Sex Tape" und "Dicke Lippen" werden millionenfach gehört. Und erst kürzlich stellte sie ihren eigenen Kalender vor. Auch im Fernsehen konnten wir eine neue Seite an Katja entdecken, schließlich ist die Sängerin dieses Jahr ins "Big Brother"-Haus eingezogen. Dort sprach sie zum ersten Mal über ihre Vergangenheit und berührte damit viele Fans. Auch im exklusiven BRAVO-Talk verriet Katja: "Ich habe vor allem gemerkt, dass ich mehr kann, als ich dachte. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so lange durchhalte und mit negativen Situationen sogut umgehen kann." Im berühmten "TV-Container" gestand Katja damals, dass sie bereits ein Kind abtreiben musste – ein Thema worüber sie bis dahin nie gesprochen hat. Ihr Geständnis hat die Blondine nie bereut: "In dem Moment hat es sich einfach richtig angefühlt. Klar hat das viele Leute geschockt – meine Freunde, Familie und Management eingeschlossen. Aber ich habe mich danach besser gefühlt, weil ich diese Last so lange für mich behalten habe. Es ist ganz wichtig immer über seine Gefühle zu sprechen."

Katja Krasavice hat jetzt einen eigenen Podcast!

Auf Instagram teilte Katja Krasavice ihren Podcast mit den Fans. Instagram/@katjakrasavice

Und auch weiterhin will Katja dem Real-Talk treu bleiben. Deshalb hat die YouTuberin jetzt ihren eigenen Podcast veröffentlicht. "PodCarsta" ist ein Social Media Podcast von und mit Carsta Maria Müller. Dort spricht sie mit Menschen, die täglich mit Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat und Co. zu tun haben. Stolze 68 Minuten spricht Katja Krasavice über ihr Leben. "Ich habe selten so ehrlich geredet wie in diesem Podcast", verrät die Rapperin in ihrer Instagram-Story, "Über Geld, mein Leben damals und jetzt, meine Sicht auf Beziehungen usw." Wer mehr über die Influencerin erfahren möchte, sollte sich also unbedingt Zeit nehmen und diesen Podcast ganz anhören. Wir sind gespannt, womit uns Katja in Zukunft noch überraschen wird!

