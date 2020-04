Katja Krasavice: Wichtige Message auf Instagram

Gerade erst gab Katja Krasavice ihre neuen Tourdaten nach der Corona-Absage bekannt. Nun teilte sie auf Instagram eine Message mit, die sie schon seit Langem wütend macht. Während wir alle uns immer wieder darüber beklagen, dass wir die nächsten Monate aufgrund der Corona-Krise weiterhin zu Hause verbringen müssen, geht es anderen ihr ganzes Leben lang so. Damit sind Tiere gemeint, die in Zoos eingeschlossen und isoliert von anderen leben müssen. Schon lange werden Zoos umstritten, doch wenige Influencer nehmen genau zu diesem Thema Stellung. Doch Katja Krasavice teilte ihre Meinung jetzt mit der Öffentlichkeit.

Katjas Meinung ist klar: Zoos sind super unnötig! Instagram, katjakrasavice

Katja Krasavice: Gegner von Zoos

Und ihr regt euch über Quarantäne auf? Zoos und alle Einrichtungen wo Tiere zu unserer Belustigung (wie absurd alter) eingesperrt werden MÜSSEN!!! Geschlossen werden – Wer wilde Tiere sehen will, soll Geld sparen und in das Land fliegen oder Videos schauen. Wir sind jetzt vielleicht ein Jahr isoliert – diese Tiere leben und sterben in Isolation und können nicht gegen tun!!!“, so die Boss Bitch. Dass sich Katja Krasavice den Mund nicht verbieten lässt und mit ihrer Meinung an die Öffentlichkeit geht, ist nichts Neues mehr. Wir finden so viel Mut einfach nur super! Jeder sollte sich für etwas einsetzen, denn nur so kann sich in der Welt etwas verändern!

Auf Instagram teilt Katja Krasavice nun ihre Meinung gegenüber Zoos Instagram, katjakrasavice

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!