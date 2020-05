Katja Krasavice auf Erfolgskurs

Keine dominiert die Medien-Welt in den letzten Jahren krasser, als die Power-Blondine Katja Krasavice. Ein Erfolg jagt den nächsten: millionenfach geklickte Videos, ausverkaufte Konzerthallen, Platz 1 in den Charts, eigener Shop, eigenes Buch – und es geht weiter! Jetzt, kurz vor dem Erscheinen ihrer "Bitch-Bibel", kündigt Katja Krasavice spannende Song-Neuigkeiten an. Nach ihren erfolgreichen Songs wie "Sex Tape", "CASINO" und "NUDES" ist die Boss-Bitch-Community gespannt auf das, was kommt!

Katja Krasavice: Nach "Boss Bitch" zurück im Studio

Auf die Frage eines Fans, wann es ein neues Album geben wird, macht Katja Krasavice deutlich: „Was denkt ihr wohl warum ich so inaktiv bin? Es passiert gerade vieeeeel sexyness im Hintergrund und ich möchte mich zu 100 % darauf konzentrieren.“ Heißt das, es gibt bald neue Songs? Die Fans warten jedenfalls sehnsüchtig auf neue Chart-Breaker der Boss Bitch!

Katja Krasavice: Neue Songs auf der "Boss Bitch"-Tour?

Da Katja Krasavice ihre erfolgreiche "Boss Bitch"-Tour wegen Corona abbrechen musste, kündigte sie für September neue Tourdaten an. Mit ziemlicher Sicherheit, wird die 23-Jährige auf der Tour also auch neue Songs spielen! Wer Katja live on Stage erleben möchte, muss aber schnell sein: Die Karten für die Shows sind schon fast alle vergriffen, wie die "CASINO"-Sängerin auf Insta mitteilt.

